به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر چهارشنبه در دومین جلسه هماهنگی مراسم ۱۳ آبان که روز چهارشنبه ۴ آبان ماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد در سالن شهدای البرز برگزار شد، اظهار داشت: به همت تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولین مراسم ۱۳ آبان امسال به حماسه‌ای ماندگار تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به حوادث اخیری که در کشور اتفاق افتاده است مراسم ۱۳ آبان امسال مهر بطلانی بر استکبار آمریکا در منطقه و جهان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح کرد: نقطه عطف مبارزات مردم ایران در مقابله با استکبار و آمریکا، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط جوانان و دانشجویان پیرو خط امام، بود.

وی با بیان اینکه مراسم یوم الله سیزده آبان فقط منحصر به حضور دانش‌آموزان نیست بلکه با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین مسئولان برگزار خواهد شد، افزود: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم اندیشیده شده علارغم مقارن شدن این روز با روز جمعه دانش آموزان عزیز به همراه خانواده‌های خود در این مراسم شرکت خواهند کرد.

ولی پوری گفت: طلاب، بسیج و جامعه ورزش در استان با برنامه‌های تبیینی در آستانه ۱۳ آبان همت مضاعف داشته باشند.

در این جلسه هر یک از دستگاه‌ها گزارشی از روند اجرای برنامه‌های خود را ارائه کردند و درباره برخی از برنامه‌های محوری، بحث و تبادل نظر شد.