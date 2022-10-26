افتتاح پروژه های اتوترانس ۳۰۰ ولت و بهسازی خط انتقال برق در خفر

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور ایمانیه استاندار فارس و جمعی از مدیران اجرایی استان و شهرستان، اتو ترانس ۳۰۰ ولت بخش راهکان شهرستان خفر در راستای رفع افت ولتاژ ۲۰ روستای این منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین شبکه برق‌رسانی این بخش نیز با بودجه ۱۲ میلیارد ریالی بهینه سازی شده است.

در این راستا دو دستگاه خودرو با اعتبار ۲۵ میلیارد ریالی به اداره برق شهرستان خفر اختصاص یافت.

ایمانیه در سفر یک روزه خود به خفر از عملیات اجرایی احداث استخر آموزش و پرورش شهرستان خفر بازدید کرد.

مقرر شد عملیات اجرایی احداث استخر آموزش و پرورش شهرستان خفر تسریع شود.

همچنین در این بازدید کلنگ ساخت کارخانه سبدسازی روستای صغاده شهرستان خفر با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به زمین زده شد.

در سفر استاندار فارس به شهرستان خفر، راه اندازی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خفر مصوب شد و به زودی این اداره مستقر خواهد شد.

استاندار فارس در جریان سفر خود به شهرستان خفر از طرح آبخیزداری روستای کراده بازدید کرد.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال، ۵۷ هکتار از اراضی کشاورزی این روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد. هم‌چنین ۹۰۰ متر خط انتقال برای این پروژه پیش‌بینی شده است.