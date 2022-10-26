فارس استان اول در راه اندازی مدرسه مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلیل عسکری، در آئین بزرگداشت معلم طلبه بسیجی شهید مدافع امنیت، شهید هادی عرفانی نیا که باحضور نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه شیراز، خانواده شهید و جمعی از مسئولین استانی و کارکنان آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه در محل نمازخانه اداره کل اموزش و پرورش فارس برگزار شد با تبریک و تسلیت به خانواده شهید، اظهار کرد: معلمان ما که همواره در میدان مبارزه با جهل پیشقدم و جلودار هستند و در میدان دفاع از امنیت نیز جان خود را فدا می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس افرود: اگر در دوران دفاع مقدس، معلمان توانستند دلیرمردانی همچون شهید خرازی‌ها و همت‌ها و … را تربیت کنند امروز نیز در شرایط جنگ رسانه‌ای، معلمان در جهاد تبیین تلاش می‌کنند.

عسکری ادامه داد: در این جنگ نابرابر رسانه‌ای با آموزش سواد رسانه‌ای با دشمن خواهیم جنگید و از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: ما اولین استانی هستیم که با همکاری سپاه پاسداران اولین مدرسه مجازی را در سطح کشور راه اندازی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: امروز ما در دفاع از نظام جمهوری اسلامی تا پای جان ایستاده ایم و مهم‌ترین مأموریت ما جهاد تبیین است.

عسکری افزود: شهادت معلم بسیجی هادی عرفانی نیا سه جبهه انقلاب شامل سپاه پاسداران، حوزه علمیه و آموزش و پرورش را بیش از پیش به هم نزدیک کرد.

وی افزود: نظام تعلیم و تربیت متعلق به جامعه است و ما دست خود را به سوی همه تحلیل گران دراز می‌کنیم تا شبهاتی که در اذهان انباشته شده را پاسخ دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس درپایان گفت: رویکرد ما در آموزش و پرورش تبیین مسائل است.