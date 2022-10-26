به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده ظهر چهارشنبه در نشست مهارت‌افزایی خارگ اظهار داشت: یکی از مواردی که زمینه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی از رویکردهای شرکت‌های نفتی در جزیره خارگ است توانمند سازی جامعه پیرامونی از طریق آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای به منظور پرورش نیروی متخصص است.

وی افزود: مطالبه دولت در بخش خارگ از ابتدای دوره جدید به میدان آمدن شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع فعال در این جزیره به منظور ارائه تخصص‌های مورد نیاز آتی آنها و مهارت اندوزی جوانان خارگی از طریق سپری کردن دوره‌های فنی حرفه‌ای و توانمند شدن برای جذب در این صنایع بوده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: همانگونه که زمینه‌های اشتغال ایجاد شده عموماً بر اساس مهارت‌های فنی جوانان خارگی بوده است در ادامه نیز بایستی با یک نگاه بلند در آینده جوانان این جزیره به متخصصانی تبدیل شوند که بتوانند وارد چرخه پیشرفت صنعت شوند.

دشتی زاده در ادامه خاطر نشان کرد: حمایت از تنها مرکز فنی و حرفه‌ای موجود در خارگ جز برنامه‌های اصلی این بخشداری بوده و از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موجود در این جزیره انتظار می‌رود نسبت به تحقق این هدف با برنامه ریزی اصولی هم به لحاظ پدافند غیر عامل و کاهش هزینه‌ها و هم به منظور بومی سازی مهارت‌ها گام‌های اثرگذاری را بردارند.

بخشدار ویژه خارگ گفت: امروزه با سرعت گسترش تکنولوژی جوانان بومی خارگ می‌توانند پیشرو در توسعه صنعت در خارگ باشند و این میسر نمی‌شود مگر با بستر سازی برای این شکوفایی و حمایت از درگاه‌های آموزشی که پایه و اساس هر حرکت رو به جلویی آموزش و مهارت است.