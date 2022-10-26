ثبت یک مورد فوت براثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین ۹ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال چهار نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلا به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.