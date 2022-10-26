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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت یک مورد فوت براثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت یک مورد فوت براثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت یک مورد فوت براثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین ۹ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال چهار نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلا به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.

کد مطلب 5617759

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