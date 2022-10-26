تجمع در دانشگاه تبریز/ لیدر میانسال میان دانشجویان!

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسرا درویشی: ساعت یک بعدازظهر روز چهارشنبه، چهارم آبان ماه بود که برخی دانشجویان آرام آرام از هر طرف دانشگاه در مقابل دانشکده عمران دانشگاه تبریز که به «چاله عمران» معروف است، جمع شدند.

این دانشجویان که اغلب چهره خود را پوشانده بودند از سمت چاله عمران به سمت دانشکده پیراپزشکی و روبروی درب فنی رفتند و با دادن شعار پشت میله‌های دانشگاه، به دنبال همراه کردن مردم بیرون دانشگاه بودند که در این زمینه جز به صدا درآوردن بوق برخی ماشین‌ها، مردم اعتنایی به این شعارها که برخی از آن‌ها همراه با فحاشی بود، نکردند.

در این میان معاونین دانشگاه و رئیس دانشگاه تبریز نیز در محل حضور داشتند. حراست هم در کنار دانشجویان بود و آنها را همراهی می‌کرد تا اتفاقی رخ ندهد. اساتید دانشگاه هم همراه آنها بودند، با آنها هم حرف زدند اما آنها قبول نکرده و به راه خود ادامه دادند و به سمت درب اصلی دانشگاه رفتند.

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بود که حراست دانشگاه تبریز مرد میانسالی را از جمعیت بیرون کشیده و بردند؛ این مرد اصلی‌ترین عنصر برای دعوت به آشوب و به نوعی می‌توان گفت، سر دسته و لیدر معترضان بود.

این تجمع ۳۰۰ نفره پس از چند ساعت خاتمه یافت.