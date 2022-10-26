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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

روایت خبرنگار مهر از چهارشنبه دانشگاه تبریز؛

تجمع در دانشگاه تبریز/ لیدر میانسال میان دانشجویان!

تجمع در دانشگاه تبریز/ لیدر میانسال میان دانشجویان!

تبریز- تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز روز چهارشنبه، چهارم آبان ماه به بهانه چهلمین روز فوت «مهسا امینی» دوباره از سر گرفته شد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسرا درویشی: ساعت یک بعدازظهر روز چهارشنبه، چهارم آبان ماه بود که برخی دانشجویان آرام آرام از هر طرف دانشگاه در مقابل دانشکده عمران دانشگاه تبریز که به «چاله عمران» معروف است، جمع شدند.

این دانشجویان که اغلب چهره خود را پوشانده بودند از سمت چاله عمران به سمت دانشکده پیراپزشکی و روبروی درب فنی رفتند و با دادن شعار پشت میله‌های دانشگاه، به دنبال همراه کردن مردم بیرون دانشگاه بودند که در این زمینه جز به صدا درآوردن بوق برخی ماشین‌ها، مردم اعتنایی به این شعارها که برخی از آن‌ها همراه با فحاشی بود، نکردند.

در این میان معاونین دانشگاه و رئیس دانشگاه تبریز نیز در محل حضور داشتند. حراست هم در کنار دانشجویان بود و آنها را همراهی می‌کرد تا اتفاقی رخ ندهد. اساتید دانشگاه هم همراه آنها بودند، با آنها هم حرف زدند اما آنها قبول نکرده و به راه خود ادامه دادند و به سمت درب اصلی دانشگاه رفتند.

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بود که حراست دانشگاه تبریز مرد میانسالی را از جمعیت بیرون کشیده و بردند؛ این مرد اصلی‌ترین عنصر برای دعوت به آشوب و به نوعی می‌توان گفت، سر دسته و لیدر معترضان بود.

این تجمع ۳۰۰ نفره پس از چند ساعت خاتمه یافت.

کد مطلب 5617767

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      172 226
      پاسخ
      بیشرفها می خواهید مرده زنده کنید.
      • یک فرد IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        خیر،مرده،زنده کردن جزو امورات اسلاف شماست،،معترض هستند
      • ممد IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        انشالله قسمتت بشه نتونی مردمو زنده کنی
      • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        خفه،بیشرف وجودته
    • یاسر IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      186 313
      پاسخ
      همشون رو به صلابه بکشین ، اگه به این کفتارها میدان بدیم ،هر روز جری تر خواهند شد
      • حسین IT ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        این سگ های هار زنجیر پاره کردن باید همشون و قلاده کنیم
      • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        شما فقط باید زنده بمونید که بیشتراختلاس کنید وبیشتربخورین ، بقیه رو که بدبخت کردین کفتارن یا ملک مقرب ، دیگه همه شناختنتون
      • صادقم IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        دوست عزیزاگر به سلابه کشیدن جواب میداد .که شاه الان باید در ایران بود.شکنجه گاهای مخوف ساواک نتوانستند. در مقابل مردم دوام بیارند از بزرگان خود داستان قبل انقلاب را بپرس مردم چقدر باید تاوان بدن تا ایران واقعا ایران باشد.آسیب شناسی چاره اول وآخر همه مسایل هر دو طرف است. اگر شهیدان زنده میشدند...
      • ناشناس IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        44 43
        اغتشاش گران پسماندهای زباله های تاریخند که هر بار که فتنه می‌شود دراین تلاطم تعداد کثیری از آنهابرای رسوایی استفراق می کند
      • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        0 0
        از کوزه همان تراود که در اوست.
    • علی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      206 315
      پاسخ
      مشکل از بی عرضه گی مملکته که چهارتا آدم بی هویت که اسمشون رو گذاشتن دانشجو اومدن و می خوان با بی ادبی چارچوب های فرهنگی و علمی رو به هم بزنن. همون روز اول همشون رو از دانشگاه اخراج کنن، بقیه شون غلط می کنند این حرکت های سخیف رو تکرار کنن. هرکی بی هویتی می خواد باید از دانشگاه هرری
      • مهدی IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        الان تو خیلی با ادبی؟ با این طرز بیان؟
      • ناشناس IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        من باشما موافقم وقتی اخراج بشن چندتا شون دیگه ازاین غلتها نمی کنن..دیگه شورشو دراوردن .مملکت به سخره کشیدن ..نون می خواهید کار کنید نخبه بشید .پول دربیارید ..اونا.می خوان لقمه راحت بره تو گلشون .یا می خوان بی حیا بی حجابی پیش بکشن.بسته دیگه دشمن اومده توخونمون به خودش اجازه داده بچه ی یک ساله روشهید
      • اسد IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        هر چه فنر را زیاد به پایین فشار بدی.....فنر زیاد بالا میپره،مردم چندین ساله دارن به پایین فشرده میشن...پس ....
      • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        اینا دانشجونخبه نیستن اینا پخمه کشور هستن تف به غیرتشون
      • علی علوی CA ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        بی اهمیت ترین چیز برا دانشجو اخراج از دانشگاهه به نفعشم هست چون الکی عمرش تلف نمیشه،چون کلی فوق لیسانس دکتر بیکار هست تو این مملکت،یکم چشماتونو باز کنین
      • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        حس نمیکنی شکر زیاد میخوری رودل میکنی ها
      • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        کاملا موافقم ...
      • رضا IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        0 0
        چرا توهین میکنی.اعتراض حق مردم است.حداقل آزاد مرد باش اتو که دم از امام حسین میزنی!چرا همه چیز را به امنیت کشور ربط داده و سیاسی میکنید.هواپیمایی ساقط میشه،با پررویی تمام سه روز مردم را میپیچونید بعدش به گردن میگیرید.جوون مردم عزیز مردم کشته میشه!وزیر کشور باید همان لحظه از مردم عذرخواهی میکرد و..
      • DE ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        0 0
        احسنت واقعا باران‌ها را اخراج کنند تا آدم شوند ونیم جامعه را رهم نریزند
    • علی IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خاک تو سر این به اصطلاح دانشجو که اینده کشور را می خواهیم به اینها بسپاریم!!!!
    • علی. IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      رهایش نکنن مرتیکه بیشرف را باید ازش اعتراف بگیرن و شدیداً مجازات بشه
    • حسنعلی نیکان فر IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بایدباجدیت بااین عوامل خودفرخته و مکمل پازل دشمن تحت عنوان دانشجو برخورد جدی شودوگرنه کار به نقطه باریک میکشد
    • سیاوش IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شکر خدا با تدابیر به جا و مدبرانه مسئولان و نمایندگان توانمند و فاضل مجلس اغتشاش به پایان رسید ....امید آنکه وضعیت اقتصادی هم به یکی دو ماه قبل برگردد
    • AE ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      معلوم نیس چه مرگشونه شرم آوره ادامه ی این حرکات زننده و سخیف ک خودشونو مضحکه ی عام و خاص کرده اند جلوی رسانه های دنیا ، پذیرفتنی نیست شرف غیرت تربیت متانت و هویت نداشته باشه آدم هیچی نیس جمعشون کنن ب هر طریق ممکن
    • IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نظری ندارم
    • مهدی IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام. اینها دانشجو نیستن اینها اوباش و ضد ایران هستن اینها بدون شهریه وارد دانشگاه شدند و بجای درس خواندن محیط دانشگاه را به اشغال می‌کشند تنها راه اینه که دولت اینها را از دانشگاه و درس اخراج کنند و بجاش دانشجوی درس خوان و وطن دوست و پاک و پیرو راه شهدا وارد دانشگاه کند. این افراد غربگرا هستن
    • بی نام IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این دانشجوها هستند که بهانه به دست تروریستها می دهند مگه مهسا دانشجو بود؟مهسا به اینها ربطی ندارد واگر حقی دارد قانون است این دانشجوها باید اخراج وشناسایی شوند چون فردا در ادارات اداره ها را به گند می کشند.
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      قصه مابه سر سید کلاغه به خونش نرسید......کل ماجرا
    • نیلو IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خون مادر وطفلی که دراغوش مادرش درشاهچراغ پرپر شدند ازچنگال این دانشجویان که دنبال ازادی زیرناف هستند می چکد لعنت بهتون که قاتلین واقعی مردم بی گناه درشاهچراغ شماها هستید که دنبال هوی وهوس وهرزگی هستید
    • مترجم DK ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بعضی از مردم هار شدن دوس دارن عین قدیم بیگانه گام به ناموسشون تجاوز کنند که کور خواندن این انقلاب خون ها داده امنیت از این بیشتر بابا زندگی کنید
    • ناشناس IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      جانم این قدر تند نروید از این روزها برای شما هم هست
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگه به خودتون خانوادتون ناموستان اصل نسبتان ارزش قایل نیستین لااقل به خاک ایران و نام ایرانی ارزش قایل باشین اینقدر نفرت حقارت انتقام در دل مردم ایجاد نکنید چن تا برنامه بین المللی هست اونارو باز کنید اینستا وات ساپ تلگرام توییتر فیس بوک باعث بدنامی ایران ایرانی نشید و نان مردم رو سنگ نکنید یه توریس
    • مهدی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام، این بی غیرتها معلوم نیست چه مطالبه ای دارند، آقا اگه مطالبه اقتصادی دارین، که حتما در همه این است خوب باسوادی یه تومارامضا کنین قانونی برسانید دست مسول مربوطه، ولی اگه لختی می خواهید، بی غیرتی می خواهید، بریدحمام خانه تان.
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      حاجی مهر انگار فقط نظرات انقلابی و خودتونی تایید و منتشر میشه ازادی بیان کجا رفت
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تو را خدا ول کنید به شما هم‌میگن دانشجو چشم به دهان دشمن دوخته اید هر چه می گوید اجرا میکنید
    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من نمیدانم درد این وطن فروشها چی هست نه معلومه ایرانی هستن نه معلومه خارجی این همه پیرو جوان در کرونا مردن ایا جمهوری اسلامی کشت اونها را؟
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این بی شرم ها غلام حلقه بگوش ایران اینتر نشنال وسعودی وآمریکا واسرائیلند آیا زمان اخراج آنها نرسیده تا بهشون غربی ها ویزا بدن وبرن. وکشور از شرشان راحت بشه اینها ایران را پاره پاره می خواهند
    • حسین IT ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آشغال و چیکار میکنن؟ باید همشون و جمع کنن بندازن تو سطل زباله تاریخ تا عبرتی بشه برای بقیه که نظم و امنیت جامعه رو به هم نزنم.
    • علی AE ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آقا سوالی برام عارض شد اون مرد میانسال کی بوده و چه جوری از درب دانشگاه وارد شده .بنابراین اول کنترلهای داخلی رو بیشتر کنیم بعد ببینیم باز همچی اتفاقی میافته
    • محمد IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یک ماه مجبورن مردم رو بزنن که بهشون ثابت کنن مهسا امینی رو نزدن امان از برخی مردم جاهل
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا هزاران بار بر این بی غیرتهای بی وجدان اینها دانشجو نیستند اینها شیطان صفت هستند
    • محمد IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      همه شان غیر بومی هستند و تبریزی نیستند.از استان های کرد نشین اند
    • آللهیاراسدپور IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این باصطلاح دانشجويان بی ادب فردا اگرریسمان مملکت رابدست بگیرند وای بحال مردم
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بس کنید دیگه این همه کشته شدن از صبح تا شب ول میگردین توی خیابان
    • ناشناس IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خجالت نمی کشن دانش جویان .بگید خجالت بکشن ..سرشون به درس مشقشون باشه برای کشورشون مفید باشن ..این مسخره بازیهارو انجام دادن دشمن وارد کشور کردن ..که هم وطنان عزیرمون را بیگناه به شهادت رساندن ..خجالت بکشید لطفا.سرتون به درستون باشه.کشورهای اون وراب برای کشورشون درس می خوانن نخبه میشن تا مفید باشن
    • ناشناس IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به جای این مسخره بازیها درستونو بخونید .تا برای کشورمون مفید باشید حیفه نان دانشجو روی شما کزاشتن..کشورهای خارج نخبه تربیت می کنن تا برای کشورشون مفید باشد ..شماها فقط می خواهید بی حیا باشید همین مرگتونه.که باعث شدید .دشمن به خودش اجازه بده بچه ی یک ساله رو تیر بارون کنه
    • شایان IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      محبت که از حد بگذرد نادان خیال بد کند
    • AE ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ننگا به من که با چنین کوته فکر هایی هم دانشگاهی هستم
    • علی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آقا سوالی برام عارض شد اون مرد میانسال کی بوده و چه جوری از درب دانشگاه وارد شده .بنابراین اول کنترلهای داخلی رو بیشتر کنیم بعد ببینیم باز همچی اتفاقی میافته
    • علی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      همش مدارا مدارا تا کشور را نا امن پر از آشوب وفتنه بکنند بعد بشینید وافسوس بخورید ...سوریه علاج نشد که نشد تا خرابه شد حالاهی با این کفتارها مماشات کنید
    • علی حیدری IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      جمع کنید این بساط دانشجویان رقاص را که به بیگانه خوراک بیگانگی می دهند.
    • علی اصغر شکری IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      وطن فروش را نگذارید ودر قالب دانشجو خود نمایی،کند. که خیانت ، دانشجو ،غیره وغیره نمی شناسد.
    • دانشجو IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یه مشت بی انضباط نظم دانشگاهو بهم زدن
    • دانشجوی دانشگاه تبریز IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      الکی بزرگش کردن تعداشون خیلی کمه ما پنجره های کلاسمونو میبندیم درسمونو میخونیم اوناهم یخورده سرو صدا میکنن بعدش خسته میشن میرن خونشون😂😂😂
    • بهزاد IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لیدر را بکشین درس عبرت باشه
    • AE ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      فقط این را بگم ما سرباز امام زمانیم در میدان فریدا می‌زنیم جانم فدای رهبرم
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شان دانشگاه آوردید پایین با این کارهاتون شماها وطن فروش هستید نه دانشجو مشکل داری قانونی بیان کنید چرا هنجارشکنی میکنید چرا شعار ضد انقلاب سر میدید چرا آزادی میخواید این انقلاب به آسانی نیومده خون هزاران شهید خجالت بکشید
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      دانشجویی که این هاباشندبهتره که درب دانشگاه تخته بشه یه مشت داغون وبیشعوری شدن دانشجو دانشجویانی که سوادخواندن ونوشتن هم ندارند فرداهم می خواهندواردبازارکارشوند
    • غلامرضا IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا بیشتر دانشگاه‌ها شلوقه?
    • منتظر مهدی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      لعنت به همتون کاش عزیزانتون در خون غرب بشن مثل شهدای شاهچراغ تا معنی آزادی رو بفهمید
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      راهی که با تن فروشی شروع بشه به وطن فروشی میرسه
    • آرمین IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بابا بزنید بکشیدشون درسته که خودم تورکم ولی خیلی پرو شدن مثل آدم حرفاتو نو بزنید
    • مرتضی IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا از دانشجو جماعت بعیده حرفهای زشت و رکیک زدن مثلا شما نخبه ها و آینده سازان این مملکتید بترسید از هرج و مرج که دودمان همه ما رو به باد فنا میده
    • عاقل باشیم IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نتیجه کوچکی از آزادی خواهی و اغتشاش و پخش اصلحه بین مردم عادی رو تو شیراز مشاهده کردین،که داعش هم قاطی شماها شد. این اصلی ترین ،خواسته مدافعان رسانه ای خارجی زن زندگی آزادی و... هستش ! ایران بی ثبات! دقیقا کاری که با مردم سوریه کردند.
    • A IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      103 127
      پاسخ
      مرگ بر ضد ولایت فقیه خامنه ای رهبر است وارث پیغمبر است
      • علی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        49 35
        خدا لعنتشون کنه کشور رو نا امن کردن تا ی بی سرو پا اینطوری وقیحانه به ی دختر سه ساله هم رحم نکنند صبر مردم هم حدی داره لعنت بر ارازل و اوباش اختشاشگر
      • فرزانه IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        2 2
        دمت گرو
    • .. TR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه که امینت جامعه رو بهم زدین
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      حکومت ،مماشات بسه.اینها دانشجو نیستند ،بلکه تفاله ای بیش نیستند.
    • محبوبی US ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اون لیدر را در همان محل محاکمه و آویزان کنید . با خواهش و تمنا کشور اداره نمیشود
    • فریده مقدم IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      خدا لعنت کنه دشمنان اسلام و ایران رو.خدا لعنت کنه اغتشاشگران را که امنیت کشور را بر هم زدند و دل من مادر را همیشه میلرزانند.
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      ما ایران و ایرانی را دوست داریم تحریک کننده ها ایرانی نیستند تحریک شونده ها هم بی عقل و منطق هستند
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      متوجه شدید که همش میخواید به تعداد کم معترضین اشاره کنید ،ما متوجه شدیم .ولی هنوز معترضان اصلی و معترضانی که توی خونه ها هستن به جمع اضافه نشدن
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یک عده استاد خائن وقتی در دانشگاهها بجای تدریس درس با نفهممی وطن خرابی را تدریس کنند نتیجه می شود این!!!
    • سمیر IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      خاک تو سر کسانی که به شما احمق‌ها، لقب دانشجو دهد....افتاد؟!!!!
    • IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      مزدور که شاخ و دم نداره
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این دانشجویان که به فکر یک دختر هستند به فکر زن وبچه ها و مردانی که در حرم شاهچراغ علیه السلام مظلومانه به شهادت رسیدند هستند که این جنایت تروریستی رو محکوم کنندیا فقط از شبکه‌های ماهواره‌ای خط می گیرند، دانشجو باید آگاه و فهیم باشه نه عروسک خیمه شب بازی بیگانگان
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ملت زیر فشار اقتصادی دارن نابود میشن خوشی از خانواده ها رفته مسئولان بی کفایت به فکر ملت باشین. اجاره ها کمر این جوانان را شکسته دقیقا کجا هستین چه فکری برای جوانان کردین
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      من یک کارگرم مالیات من حروم اون دانشجویی که تودانشگاه به جای درس دنبال سلف مختلط است چشمش کور دانشگاه خصوصی برد اینا آینده مملکت را به دست اجنبی ميدند
    • تبریزلی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تبریزیها اینقدر غیرت و شرف دارن که به خاطر برداشتن روسری از سر قیام نکنن. این دانشجوها هم همه شون غیر بومی اند. تو خود شهر با وجود فراخوانهای همه روزه هیچ خبری نیست.
    • نام IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اونا نظرشان تجزیه ایران است واوردن داعش در ایران است ومهسا وچیز های دیگر بهانه است واینجا یک عده نفهمیده اب به اسیاب دشمن می ریزند فکر می کنید اون طرفی دلش به حال من وشما می سوزد نه عزیزم اونا فقط به فکر منافع خود هستند پس لطفا به خود بیایید
    • محمد RO ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      پست فطرتهای احمق.مهسا هموطنتون بود ولی شهدای حرم شاهچراغ هموطنتون نیست؟؟؟چقد شما حقیرید.حداقل یه کم حرمت این شهدا رو نگه میداشتید.
    • صا دق IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به همدیگر فش وناسزا بگید مگر با این کارها مملکت اصلاح میشه،مگر با گریز وفرار جامعه درس میشه مگر با ببند وبپاش به نتیجه میرسید.مشکل جای دیگراست واقعا اگر کسی بدون غرض آسیب شناسی کند مسله زوش است .مردم دیگر از این فشار اقتصادی به تنگ آمدند واگر رسیدگی نشود. عواقب خطر ناکی در بر دارد. حالا بشینید. و..
    • جواد IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خاک به سرتون خدا مرگ بده بهتون که دانشجو شدین یک مشت لات یک مشت بددهن یک مشت خائن وطنفروش یک مشت هرزه چشم کثافت که آبروی دانش ودانشجویان رو بردید کاری نکنید حوصله ما ملت سر بره پلیس نتونه جمعتون کنه ما با چماق جمعتون کنیم .
    • احمد IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لقمه حرام این افراد را به اینجا کشانده که با ان که عنوان دانشجو ی شیعه را به یدک می کشند به مقدسات دین و ولایت فقیه جسارت می کنند
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      چه ضد جمهوری اسلامی باشیم وچه موافق اگه از خردت استفاده کردی حرف میزنی حرفت حرفه اما اگه به خاطر منفعتت اینقدر خودتو جر میدی روزی این منفعتهات تموم میشه وتو میمونی پوچی اینکه چقدر خودتو ارزون فروختی
    • 🍁 IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      خدا بهمون رحم کنه، با این اوضاع، و البته بعضی از هموطنان ابله🥲😑
    • RO ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      مرگ بر دانشجو اغتشاشگر
    • سحر IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      به نظرم ایراد از مسئولان دانشگاهه اگه جدی برخورد کنن و اشوبگران رو از دانشگاه اخراج کنن می‌فهمن عواقب وطن فروشی چیه؟؟اینا اراذل و اوباشن دانشجو نیستن ...
    • RO ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      مرگ بر دانشجو خرابکار که میره دانشگاه به درد مملکت بخور میره اغتشاش میکنه همچی دانشجویی باید اخراج بشه اینا دیگه به درد کشور نمیخورن دیگه خائن هر کاریش کنن وطن فروش
    • ابوالفضل نامدار فرزانه اقدم IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      هم باید اون دانشجویان هتاک باید بازداشت بشن و هم روسای و اساتیدی که بعصی اوقات با مدارا کردن با اونا باید اخراج بشن. دانشجو مگه تربیت خانوادگی نداره که همراه دخترانی که کشف حجاب می‌کنند دست جمع رکیک ترین حرفا رو به زبون میارن.
    • مردم IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      خاک بر سر دانشجو نمایی که دوست دشمن را تشخیص ندهند و آلت دست دشمن بشه
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      سلام برادران وبزرگواران اینگونه آدم ها ی بی سرو پا که اصلا نصب ایرانی را ندارند و نمی دانند که آینده ایران ن اگر مثل سوریه باشد چغدر از جوانهایمان کشته می‌شوند وچغدر آدمها بی خانمان می شوند ولی الحمدالله که رهبری فرزانه چون حضرت آقا را داریم و سربازانش که سربازان وطن هستند و هیچ غصه ای نداریم
    • م IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      دیگه خسته شدیم شورش درآوردن هرروزفحاشی آنهم ازدانشجوی علم وادب واقعا جای تاسف است
    • سحر IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      در شاهچراغ هم هم زن کشته شده هم بچه چرا بر علیه اون قاتل ها شعار نمی‌دین اگه واقعا طرفدار حق هستین
    • دکتر حیدری NL ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      خدا لعنت کنه کسایی ک باعث اغتشاشات شدن کسایی ک بیفکر ریختن تو خیابون چادر از سر زنا دراوردن کسایی ک ماشین همشهریایی خودشونو شکستن کسایی ک اتوبوسای درحال حرکتو سنگ زذن کسایی ک پول گرفتنو مسجدو قران اتیش زدن کسایی ک پول گرفتننو مردم بیگناهو ب گلوله بستن کسایی ک ب همنوع خودشون بخاطر دوزار پول اونور ضرب
    • IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      چرا بااین اشوبگران برخوردجدی نمیشه ..مماشات هم حدی داره ..هرروز ب یه بهانه قتل غارت واتش زدن تاکی ..چرا اینهمه شهید ازحافظان امنیت کسی انتقامشون نمیگیره ؟؟ ب چه گناهی باید کشته بشن؟ ببینید پلیس کشورهای دیگه چجور زنان فتنه گر رو با گیسهاشون میکشن بیرون ..ولی توی ایران زنهای یدحجاب رو پررک کردن ..وارا
    • IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      چراتودانشگاه ازهرکسی ثبت نام میکنن اینا کجاشون ب دانشجومیخوره ؟؟ چرا گزینش نمیکنن؟ مملکت شده مسخره دست ارازل اوباش ..
    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      الان یکی در کنار میوه فروش ۱۰نفر جمع بشن فوری پرچم خارجی ها بالا میره که ما باشما هستيم. جمع شدن میوه می‌خرن تجمع نیست 😝😜
    • ساراامینی IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      باید با اغتشاشگران به شدت برخورد بشه امنیت مردم به خطر نیفته
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      خدا لعنتشون کنه اینا دارن درس میخونن که برا مملکت کار کنن یا دارن گول اون ورآبارومیخورن خاک برسر همچین باسوادا که ادای دانشو بودن میکن شما ها واقعا بی سوادیدکه میخواید خاک این مملکت وبه باد بدید خدالعنتتون کنه
    • علی IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      دانشگاهها نیاز به انقلاب فرهنگی دوباره دارند چرا باید بعضی ها که دشمن نظام هستند وارد دانشگاه بشوند یادمان نرفته چه کسانی دهه شصت وارد دانشگاهها شدند و افتخار آفریدند برای وطن
    • یاور IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      درچند روز گذشته طی دستگیری لیدرهای آشوب طلب وگردن کلفتهای وطن فروش که پرچم ایران را آتش زدند طی اظهارات خود اعلام داشتند .دستمزد آتش زدن اموال عمومی وشعار دادن ساختارشکنانه برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بوده ؟؟ حال با این فرضیه نرخ وطن فروشی به این ارزانی درصورتی که تعداد شهیدان دفاع مقدس ۲۲۰ هزار نفر
    • اعتماد AE ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      تا کی میخواهید با این آشوبگرها مماشات کنید، شما ها که باصطلاح دانشجو و علمی هستید، چرا گزارش پزشکی قانونی را نمیتونید تحلیل کنید‌ این خانم نه به خاطر استرس مرده و نه ضربه، بلکه به خاطر مریضیش مرده ، چون داروهاشو به موقع مصرف نکرده ، این اتفاق ممکن بود در هر جایی بیفته و ایشون درجا بمیره.
    • بی نام IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      به این ها می گویند دانش جو باید بگویند انگلهای مملکت
    • AE ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      دانشجوی واقعی
    • بی نام IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      درود به علی واقعا نظر علی در مورد اینها کاملا بجا وکاملا درست است
    • علی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      این دانشجویانی که علیه حجاب و معترض هستند رو اخراج کنید دانشجوی جایگزین بفرستید این دانشجویان ثابت کردن بدرد ایران و ایرانی نمیخورند بدرد اسراءیل امریکا میخورند
    • علی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      شعار ما اینه دانشجوی اسراءیلی و امریکای اخراج باید گردد
    • گلی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      یا خیلی احمق هستند یا خودشونو می زنن به خریت
    • یونی AE ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      می خواهند کشور ما راا مثل سوریه کنند با دست خود کشورمان را تجزیه نکنیم والله حمام خون براه خواهد افتاد این گفتار های به کمین نشسته منتظر این فرصتند مهسا را پیراهن کرده اند کشتار شیراز آیینه عبرت باشد
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
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      بکشند این حروم لقمه هارو ،امان ندهند بهشون
    • حسن IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
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      دانشجویان دانشگاه تبریز فقط به دنبال آزادی بی‌بندوباری هستند چون خرج دانشجو را پدرش می‌دهد غم مالی ندارد!من بودم به رگبار می بستمشان چون مف خورده دنبال بی عفتی است و بس!
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
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      دانشجوی،زد،دین برو کمشو،مسولین این،دانسجو،ایند این،مملکت،باید بچرخاند اکر در راه منافقین است،همین،الان،نگذارید،پرورش یابد پرت ش د،و نگذارید با فکر منافق خود،نفوذ کند،اخراجش،کنید
    • اصغر IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
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      اونی که شورش میکنه مغز خر داره نمیدونه اگه ایران تغییر کنه هیچ امنیت جانی مالی پیدا نمیشه
    • محسن IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      دانشجو،هم وطن،بپا خیز،دست در دست هم دهیم به مهر ،برای نابودی ایران زیبایمان،لباس دشمنان قسم خورده ایران، بر تن کنیم،شویم سرباز آمریکا و انگلیس و غرب برای نابودی ایران،برای از بین بردن امنیت کشورمان،برای از بین بردن نژاد اصیلمان،بپا خیز هم وطن
    • محسن IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      دخالت و حمایت آمریکا و انگلیس غرب از اغتشاشات و اعتراضات ایران که با توجه به کارنامه آنها در افغانستان و عراق و یمن و سوریه کاملا گویای اهداف انهاست،یعنی آمریکا قدرت مبارزه با داعش و طالبان را نداشت که این هم ظلم و کشتار انجام نشه،داستان چیز دیگریست هم وطن،سرباز دشمن نباشیم برای نابودی ایران زیبایما
    • ناشناس IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      اسم خودشونو گذاشتن دانشجو؟ اینا از ارازل و اوباشم بدترن اخه اعتراض که اینجوری نیست،فقط فحاشی میکنن دانشگاه جای فحاشی نیست،اول اینو بفهمین اغتشاشگرا
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      اخراج کنید این پسمانده های منافقین را از محیط مقدس دانشگاه را
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      بگیرن این سگای ولگردروبکشن،دیگه مداراکردن،با این بیشرفها،جایز نیست باید دارشون زد
    • حسین IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      انسان واقعا برای دانشجوی بی بصیرت و بی سواد که فقط با تست زدن وارد دانشگاه شده و نمی توانه وقایع دوربر اش را تحلیل کنه و دشمنش را تشخیص بده تآسف می خورده
    • علی IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 3
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      مرگ بر ضد ولایت فقیه که همان حکومت الله است و متکی بر معنویات اما اراذل فحاش الواطی و ازادی میخوان
    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 1
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      دلیل اصلی این اتفاقات چیه واقعا کشوری که مناظره فقط فقط به موقع انتخابات اسمشو می‌شنویم همین میشه وقتی نظرات گفته نشه وقتی بحث نشه اغتشاش و فتنه شکل میگیره یه عده فرصت طلب از این فرصت استفاده میکنن مگه خود مرحوم بهشتی با توده ای ها مناظره نکرد به قول خودتون گام دوم از همین مناظره ها میخاد
    • سعید IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
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      بعنوان یک ترک متعصب به نیابت از این دانشجونماها از تمام خوانندگان این خبر بابت این آبروریزی عذرمیخواهم. آذربایجان بدون ایران و ایران بدون آذربایجان هیچکدام معنایی ندارن! حالا این عوو عوو سگانشان نیز بگذرد...
    • الیار IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
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      عدالت می‌خوایم
    • الیار IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
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      عدالت می‌خوایم

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