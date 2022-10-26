به گزارش خبرنگار مهر محمد علی کاوسی ظهر چهارشنبه در بازدید استاندار از هلال احمر استان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل بیان داشت: امدادگری بالاترین افتخار جمعیت هلال احمر است و با توجه به آغاز هفته پدافند غیر عامل تمهیدات و اقداماتی که از خسارت جانی و مالی جلوگیری کند در راستای پدافند غیر عامل باید مورد توجه واقع شود.

وی افزود: در بحث پدافند غیر عامل، پایداری و تاب آوری اجتماعی و همچنین هشدار را مورد توجه قرار داده‌ایم زیرا خراسان جنوبی یکی از حادثه خیز ترین استان‌های کشور در زمینه سیل، زلزله و خشکسالی است.

وی گفت: روز گذشته برنامه نذر آب پنج در سه محور معیشتی، بهداشتی و درمانی و کاهش تنش‌های آبی در شهرستان طبس اجرایی شد.

کاوسی ادامه داد: توزیع لوازم تحریر را هم در شهرستان‌های زیر کوه و قائنات انجام خواهیم داد که ۶۰ دانش‌آموز مجتمع‌های آموزشی تحت پوشش جمعیت هلال احمر در این دو شهرستان از آن بهره مند خواهند شد.

وی گفت: برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران نیازی است که با توجه به تغییر برخی از قوانین در این زمینه باید برای مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شود.

وی افزود: بعضی از زیرساخت‌های امداد و نجات استان ضعیف است و پایگاه امداد و نجات شرق کشور نیاز به تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اظهار کرد: با توجه به نیاز موجود در صدد راه اندازی داروخانه تک نسخه‌ای در استان هستیم اما معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکنون نسبت به صدور مجوز در این زمینه اقدام نکرده است.

کاوسی بیان داشت: بالگرد امدادی موجود در استان قابلیت شب پروازی ندارد که با توجه به وسعت و مشکلاتی که در این استان وجود دارد باید بالگرد ۴۱۲ جدیدی که هفته آینده به استان وارد می‌شود به تجهیزات مورد نیاز در این زمینه مجهز شود.

کاوسی با اشاره به این که بعضی از پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر در سطح استان زیرساخت‌های لازم مانند آب و برق و گاز ندارند، بیان داشت: با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز این پایگاه‌ها، خدمات هرچه بهتری به جامعه هدف ارائه خواهد شد.