کشاورزان کرمانشاهی نسبت به بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت کشاورزی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: فعالیت کشاورزی وابستگی فراوان به شرایط جوی و محیطی داشته که معمولاً همیشه با ریسک همراه بوده و در شرایط بروز بلای طبیعی حوادث با خسارت رو به رو خواهد بود.

وی افزود: به طور کلی بخش کشاورزی با مخاطرات زیادی همچون ناپایداری شرایط جوی، آفت و بیماری‌ها و نوسانات بازار همراه بوده که در این شرایط بیمه محصولات کشاورزی تنها کمک کننده مؤثر به کشاورزان بحران دیده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس بروز خشکسالی‌های چندسال اخیر و وقوع بلایای طبیعی در استان کرمانشاه بدون شک حمایت‌های بیمه‌ای در بخش کشاورزی می‌تواند باعث کاهش مشکلات تولیدکنندگان باشد.

کریمی ادامه داد: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک خدمت و پوشش بیمه‌ای عمل کرده که دغدغه‌های کشاورزی رخ داده در هنگام بروز بلایای طبیعی را کشاورزان کاهش می‌دهد.

وی با تاکید بر داشتن بیمه برای کشاورزان، عنوان کرد: داشتن بیمه یا وجود اهمیت فراوانی که دارد اما مورد بی توجهی کشاورزان قرار گرفته و برای این امر نیاز به برگزاری نشست‌های آموزشی با هدف توجیه کشاورزان برای داشتن بیمه محصولات است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه کشاورزان باید محصولات خود را بیمه کنند، تاکید کرد: از تمامی کشاورزان تقاضا می‌شود برای بیمه محصولات خود اقدامی جدی داشته باشند و از فرصت مهم بیمه محصولات کشاورزی که برای آنها ارائه می‌شود در راستای حمایت از خود در بحران‌ها بهره ببرند.

کریمی در پایان به تهدیدات مورد توجه به بخش کشاورزی اشاره کرد و متذکر شد: انواع محصولات کشاورزی در حوزه دام، طیور، زنبور عسل، آبزیان پرورشی و … در برابر خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث مخرب مانند تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش سوزی، آفات و… بسیار آسیب پذیر بوده که در قالب بیمه کشاورزی می‌توان مورد حمایت قرار گیرند.