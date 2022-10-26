به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی مدرسه ۹ کلاسه توسط خیر مدرسه‌ساز «احمد حسین‌پور» در شهرستان پارس‌آباد با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل، فرماندار شهرستان پارس‌آباد و مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و جمعی دیگر از مسئولین شهرستانی برگزار شد.

جابر جهانبین، فرماندار شهرستان پارس‌آباد عصر چهارشنبه در مراسم آیین کلنگ زنی مدرسه ۹ کلاسه خیرساز الزهرا (س) شهرستان پارس آباد اظهار کرد: دولت سیزدهم دولتی مردمی برای توسعه و آبادانی همه‌جانبه جامعه عزم جدی دارد.



وی ضمن قدردانی از همت خیرین شهرستان گفت: سعی و تلاش در امر مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال خیری است که به واسطه آن فرزندان کشور عزیزمان ایران به بالاترین جایگاه های علمی دست پیدا خواهند کرد.



فرماندار شهرستان پارس‌آباد بر لزوم توسعه زیرساخت های آموزش و پرورش تاکید کرده و افزود: آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه است و باید از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای رشد و تعالی بیشتر آموزش و پرورش استفاده کرد.



خداحافظی دانش آموزان پارس آباد با مدارس کانکسی



حسن محمدی ادیب، مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل نیز در این مراسم عنوان کرد: پروژه مدرسه خیری ۹ کلاسه الزهرا با همت موسسه خیریه سیدالشهدا شروع خواهد شد و در مرکز پارس‌آباد قسمتی از مشکلات فضای آموزشی را مرتفع خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه علاوه بر این پروژه ۱۶ پروژه دیگر نیز در سطح شهرستان پارس آباد فعال داریم، گفت: ۸ مدرسه با ۳۱ کلاس درسی، ۶ تا نمازخانه، یک سالن ورزشی و یک استخر دانش آموزی در دست اجرا است که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری تامین اعتبار شده و عملیات اجرایی آن به سرعت در دست اقدام است که امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها شاهد ارتقای کیفیت آموزش در این شهرستان باشیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در خصوص جمع آوری مدارس کانکسی تصریح کرد: با برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم تعداد ۵ مدارس کانکسی که بالای ۱۰ دانش آموز دارند نهایتاً تا یک ماه آینده انتخاب پیمانکار خواهند شد و از مهر آینده دانش آموزان در مدارس و ساختمان‌های امن و ایمن مشغول تدریس خواهند بود.



افزایش سالانه یک هزار دانش آموز در شهرستان پارس آباد



الله‌بخش نجفی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد هم در ادامه مراسم بیان کرد: شهرستان پارس‌آباد با حدود ۳۳ هزار دانش‌آموز در قالب ۲۵۱ مدرسه، یک هزار و ۱۰۴ کلاس درس و با ۲ هزار و ۳۰۰ فرهنگی و سالانه با رشد جمعیت یک هزار دانش آموز نیازمند ایجاد فضاهای آموزشی جدید است.



وی با اشاره به اینکه تربیت نسل آینده مهمترین رسالت آموزش و پرورش است، گفت: رسالت آموزش و پرورش تربیت جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.