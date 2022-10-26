به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار مردمی با مردم شاهرود به میزبانی مسجد ابوالفضل بین‌النهرین با بیان اینکه دولت رئیسی در یک سال و چند ماه اخیر تلاش خود را برای تولید و اشتغال به کار گرفته است، تاکید کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در استان سمنان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه در حالی این میزان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده که در ابتدا سهمیه استان به صورت شناور ۶۲۰ میلیارد تومان بود اما شاهد هستیم که بیشتر نیز جذب شده است، تاکید کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان نیز جذب شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه دیدارهای مردم و سفر به شهرها و روستاها اولویت دولت مردمی است، تاکید کرد: تاکنون کاروان خدمت رسانی دولتی در یک سال اخیر به ۲۵۶ روستا سفر کرده و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شده است.

هاشمی با بیان اینکه از محل سفر ریاست جمهوری به استان همچنین هشت هزار و ۵۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ۱۵ میلیون تومانی پرداخت شده است، تاکید کرد: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این سفر که آبان ماه سال قبل رقم خورد، اعتبار برای استان جذب شده است.