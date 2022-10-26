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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۳۰

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

ضرورت جوان سازی جمعیت کهگیلویه وبویراحمد/نرخ رشد جمعیت پایین است

ضرورت جوان سازی جمعیت کهگیلویه وبویراحمد/نرخ رشد جمعیت پایین است

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوان سازی جمعیت استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه پژوهش استان، افزود: رشد جمعیت در استان پایین بوده و یک زنگ خطر محسوب می‌شود.

احمد زاده با بیان اینکه طرح پژوهشی خانواده و مدیریت جمعیت در استان هدفگذاری شده است، تصریح کرد: این طرح باید در استان اجرایی شود.

احمد زاده کار پژوهشی و کارشناسی شده در زمینه خودکشی را یک نیاز دانست و گفت: باید با نگاه جامع و در تمام نقاط استان اطلاعات بروز و علت‌ها پیگیری شود.

استاندار از تصویب ۱۶ طرح پژوهشی در این جلسه خبر داد و تصریح کرد: سایر طرح‌ها نیز در جلسات بعدی بررسی خواهند شد.

وی افزود: تاکنون ۶۸ طرح پژوهشی از دستگاه‌ها به کارگروه پژوهش ارسال و ۳۱ طرح به تصویب رسیده است.

کد مطلب 5617892

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