نمایشگاه علوم قرآنی تالار گفتگوی آستان قدس با مردم است

امیر خوراکیان ظهرامروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، ضمن بیان این مطلب افزود: حضور توانمند و قدرتمند علوم قرآنی آستان قدس رضوی نمایانگر شان و جایگاه این آستان مقدس است.

وی با تاکید بر توسعه امر اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات مردمی خاطر نشان کرد: نمایشگاه محلی برای ارائه و ظهور توانمندی هاست که پرچم اطلاع رسانی بر بالای آن نصب شده است.

خوراکیان اظهار داشت: شفاف سازی عملکرد در خصوص مذهب، یک جریان دو طرفه است که هم مردم و هم نهادها و مراکز خدمتگزار در امر آموزش قرآن، پرسشگر و پاسخ گو هستند که در فرصت برپایی نمایشگاهها این فضای مباحثه دو طرفه، محقق می شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات آستان قدس رضوی با بیان جایگاه مهم و خطیر روابط عمومی در خصوص تقویت ارتباطات مردمی با این نهاد مردم محور، اذعان داشت: وظیفه روابط عمومی پاسخ به مردم است و این بخش باید امین مردم باشد.

وی تصریح کرد: لذا سعی ما بر این است که با ارائه شاخص ترین آثار در زمینه پژوهش، آموزش، تولید و آثار قرآنی و نیز نمایش ظرفیت های آستان قدس در حوزه علوم قرآنی، این مسئولیت را با جدیت دنبال کنیم.

خوارکیان با تصریح بر اینکه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن درتهران یکی از شاخص ترین و معتبرترین نمایشگاههای قرآنی در سطح کشور است، یادآور شد: قطعاً آستان قدس با حضور در این نمایشگاه، زمینه ساز مشارکتهای گسترده مردمی و نهادهای خدمتگزار قرآنی در سراسر کشور خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: مسئولیت روابط عمومی آستان قدس رضوی در برگزاری این نمایشگاه، ایجاد مشارکت و همدلی بیشتر میان مراکز قرآنی سراسر کشور و نقطه اتصالی برای پیوند و هماهنگی این نهادها در جهت اجرای سیاست های کلان فرهنگی و قرآنی در کشور است.