مشکل کم آبی مناطق جنوبی شهر کرمانشاه برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید و بررسی روند اجرای پروژه خط انتقال آب چاه‌های ده پهن به مخزن کوثر، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ پروژه کلیدی خط انتقال آب از مخازن چمن به مخزن جمهوری به طول ۲.۴ کیلومتر در غرب و خط انتقال آب چاه‌های ده پهن به مخزن کوثر به طول ۹ کیلومتر در شرق شهر کرمانشاه در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه پروژه ۹ کیلومتری خط انتقال آب در بال شرقی شهر را یک پروژه ابتکاری است که توسط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در حال اجراست و افزود: این پروژه جز طرح‌های آبرسانی به شهر کرمانشاه نبوده اما از آنجایی که یک پروژه بسیار مهم و کلیدی در تأمین آب مناطق جنوبی خصوصاً جنوب شرقی کرمانشاه است به عنوان یکی از اولویت‌ها برای توزیع متعادل آب در شهر کرمانشاه در دست اجرا قرار گرفت.

داودی بیان کرد: در راستای همین امر ایستگاه پمپاژی نیز به ظرفیت ۵۰۰ لیتر در ثانیه در حال انجام است و با روند کنونی اجرای پروژه بر آن هستیم تا پیش از تنش آبی سال آینده این خط را وارد مدار بهره برداری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: مقرر شده بخشی از اعتبار مورد نیاز پروژه از محل اعتبارات تنش آبی شرکت مهندسی مهندسی آب و فاضلاب کشور و بخشی هم از محل منابع اعتبارات استانی تأمین شود که امیدواریم دست‌یافتن به منابع تأمین اعتبار مذکور این ۹ کیلومتر خط انتقال ۷۰۰ میلیمتری فولادی اجرا و به همراه خط انتقال آب مخازن چمن به جمهوری، آب را از حوزه‌های میانی شهر کرمانشاه به حوزه جنوب، جنوب غربی و جنوب شرق انتقال دهیم تا مشکل کم آبی چندین دهه اخیر این منطقه به طور کامل برطرف شود.