۵۳ کیلو گرم مواد مخدر در بوکان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان حیدری در این زمینه اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر جابجایی مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی استان کردستان، موضوع در دستور کار این انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی طی عملیاتی منسجم موفق شدند با همکاری انتظامی‌های میاندوآب و استان کردستان، خودروی‌های حامل مواد را شناسایی و توقیف کنند، که در بازرسی از خودروها مقدار ۵۳ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی سواری گفت: در این عملیات دو نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حیدری افزود: تلاش پلیس برای برقراری امنیت و آرامش و خدمت به شهروندان و مبارزه با سوداگران مرگ خصوصاً قاچاقچیان مواد مخدر، محدود به حوزه جغرافیایی شهرستان نیست و قطعاً با همکاری و همراهی مردم، عوامل ایجاد ناامنی و اخلال در آرامش جامعه، در هر نقطه ایی باشد شناسایی شده و قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.