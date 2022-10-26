سند «مهندسی فرهنگی» کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده شامگاه چهارشنبه در نشست رونمایی از سند مهندسی فرهنگی استان، افزود: فرهنگ استان آمیخته با تربیت دینی است.

احمد زاده تصریح کرد: استان ما تمام شیعی بوده و ظرفیت‌های مختلف گردشگری مذهبی را نیز در خود قرار داده است.

وی ابراز داشت: گذشتگان ما معارف قرآنی را به خوبی شناخته و باورهای دینی قوی در استان حاکم است.

استاندار به رشادت‌های مردم استان اشاره کرد و اظهار داشت: به نسبت جمعیت رتبه اول حضور در جبهه‌ها را داشتیم.

وی ابراز داشت: در میان شهدای ما جوانانی بودند که تحصیل در آمریکا را رها کرده و در جبهه‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی خواستار توسعه ظرفیت‌های فرهنگی شد و اظهار کرد: استان فاقد موزه دفاع مقدس و مجتمع فرهنگی است.

استاندار به ظرفیت کشاورزی و نفت و گاز استان اشاره کرد و گفت: باید توسعه ظرفیت‌های صنعتی نیز در استان عملیاتی شود.

وی همچنین بر ایجاد دانشکده صنعتی در استان تاکید کرد.