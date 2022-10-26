به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی عصر چهارشنبه در نشست صمیمی نقش فعالان فضای مجازی در جنگ روایت‌ها در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی گیلان، اظهار کرد: جنگ روایت‌ها در نهضت تبلیغ بسیار اهمیت دارد و باید ویژه به آن توجه شود.

وی با اشاره به فتنه‌ها و چالش‌ها، افزود: فتنه‌ها در نظام اسلامی مایه رویش‌ها و پویایی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه فتنه‌ها افراد را در آزمون سخت قرار می‌دهد، گفت: در فتنه‌ها خالص از ناخالص تمییز داده می‌شود.

حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به دلیل پویایی و نشاط دچار فتنه‌ها می‌شود، اضافه کرد: فتنه جنگ روایت‌ها پاشنه آشیل جامعه امروز است.

وی ادامه داد: دشمن با اغواگری رسانه‌ای و نهادینه کردن فرهنگ غرب گرایانه در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هدف اصلی دشمن القای یاس و ناامیدی در جامعه است، گفت: دروغ پردازی و شبهه افکنی ابزار اصلی دشمن در جنگ روایت‌ها است.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به تاکید و دغدغه مندی مقام معظم رهبری نسبت جهاد تبیین بیان کرد: برای حفظ نظام اسلامی همه باید لباس جهاد تبیین به تن کنند.

وی با اشاره به مسموم کردن اذهان عمومی توسط دشمن افزود: جبهه اهل ایمان می‌تواند با جهاد تبیین و روایت گری های واقع گرایانه حربه جدی دشمن را خنثی کنند.