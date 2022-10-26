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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۵۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان:

دروغ پردازی و شبهه افکنی ابزار اصلی دشمن در جنگ روایت‌ها است

دروغ پردازی و شبهه افکنی ابزار اصلی دشمن در جنگ روایت‌ها است

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان دروغ پردازی و شبهه افکنی را ابزار اصلی دشمن در جنگ روایت‌ها دانست و گفت: دشمن با اغواگری رسانه‌ای در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی عصر چهارشنبه در نشست صمیمی نقش فعالان فضای مجازی در جنگ روایت‌ها در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی گیلان، اظهار کرد: جنگ روایت‌ها در نهضت تبلیغ بسیار اهمیت دارد و باید ویژه به آن توجه شود.

وی با اشاره به فتنه‌ها و چالش‌ها، افزود: فتنه‌ها در نظام اسلامی مایه رویش‌ها و پویایی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه فتنه‌ها افراد را در آزمون سخت قرار می‌دهد، گفت: در فتنه‌ها خالص از ناخالص تمییز داده می‌شود.

حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به دلیل پویایی و نشاط دچار فتنه‌ها می‌شود، اضافه کرد: فتنه جنگ روایت‌ها پاشنه آشیل جامعه امروز است.

وی ادامه داد: دشمن با اغواگری رسانه‌ای و نهادینه کردن فرهنگ غرب گرایانه در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هدف اصلی دشمن القای یاس و ناامیدی در جامعه است، گفت: دروغ پردازی و شبهه افکنی ابزار اصلی دشمن در جنگ روایت‌ها است.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به تاکید و دغدغه مندی مقام معظم رهبری نسبت جهاد تبیین بیان کرد: برای حفظ نظام اسلامی همه باید لباس جهاد تبیین به تن کنند.

وی با اشاره به مسموم کردن اذهان عمومی توسط دشمن افزود: جبهه اهل ایمان می‌تواند با جهاد تبیین و روایت گری های واقع گرایانه حربه جدی دشمن را خنثی کنند.

کد مطلب 5617971

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