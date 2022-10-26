رونمایی از ضریح امامزادگان سید ابراهیم و سید قاسم (ع) آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از ضریح امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) شهرستان آستارا گفت: بقاع متبرکه پایگاه دین و دیانت هستند و چنین برنامه‌هایی به معنای حمایت از جبهه دینی انقلابی و استکبارستیزی به واسطه تکریم امامزادگان واجب التعظیم در نقاط مختلف استان گیلان است که احتیاج به چنین مساله مهمی این روزها خیلی احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده با بیان اینکه هزینه بهسازی و نوسازی حرم و ضریح امامزادگان سید ابراهیم (ع) و سید قاسم (ع) آستارا در مجموع مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: برای ۶۰ نفر نیز اشتغال ایجاد شده که در نوع خود در این استان بی‌نظیر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به اینکه نوسازی و احداث این مجموعه شامل شبستان، حسینیه و هتل بوده است، افزود: ۶۰ میلیارد ریال از اعتبارات از محل جمع‌آوری نذورات و اعتبارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آستارا و حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ از محل کمک‌های خیرین تأمین شد.

وی افزود: مساحت هتل نور یک‌هزار و ۴۰ مترمربع و سازه صحن امامزادگان، شبستان و حسینیه سه‌هزار و ۲۰۰ مترمربع است و سقف حرم امامزادگان سید ابراهیم (ع) و سید قاسم (ع) آستارا با الگوبرداری از حرم مقدس امام رضا (ع) و کفپوش آن از بین‌الحرمین انجام شده اما خود ضریح به سبب قدمت تاریخی که داشت، تنها نوسازی و دوباره در محل نصب شده است.

حجت الاسلام علیزاده ادامه داد: بخشی از کارها هنوز مانده اما تجهیزات، لوازم و مصالح مورد نیاز خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود تا دهه مبارک فجر امسال مجموعه به طور کامل آماده بهره‌برداری بشود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با بیان اینکه آستان امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا آبروی استان گیلان به شمار می‌رود، افزود: پیش از ایام شیوع کرونا ۲۰ هزار گردشگر مذهبی در این آستان مقدس حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: این آستان علاوه بر مسافران و زائران، ظرفیت میزبانی از مهمانان و مسئولان ملی و بین‌المللی را هم دارد.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به کمک ۴۱۰ میلیارد ریالی خیرین این استان از سال گذشته تا کنون اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی با حضور مسئولان ارشد پیام‌آور حمایت از حضور خیرین در جریان فعالیت‌های فرهنگی در کنار اشتغال، تولید و صنعت گردشگری است.