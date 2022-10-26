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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۴۰

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان خبرداد؛

آتش سوزی کارگاه نجاری در مسجد امام علی(ع) گرگان

آتش سوزی کارگاه نجاری در مسجد امام علی(ع) گرگان

گرگان- ​رئیس سازمان آتش نشانی گرگان از مهار و خاموشی کامل آتش سوزی در کارگاه نجاری در طبقه چهارم مسجد امام علی (ع ) این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: حوالی ساعت ۱۷:۳۵ دقیقه چهارشنبه (چهارم آبان)، حریق در یک کارگاه چوب‌بری ساخت دکوراسیون داخلی به آتش‌نشانی گرگان گزارش شد که بلافاصله دو اکیپ اطفاء حریق از ایستگاه‌های شماره سه و ۶ به محل حریق اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان افزود: طبقه چهارم مسجد امام علی (ع) در خیابان صیاد شیرازی گرگان یک کارگاه نجاری بود که به دلیل وجود مواد اشتعال زا و سهل انگاری هنرجویان کارگاه آتش سوزی روی داد و با حضور به موقع ماموران آتش مهار و از سرایت آن به طبقه اول و دوم ساختمان که مسجد است جلوگیری شد.

وی گفت: با اقدام سریع آتش‌نشانان حریق مهار و از سرایت آن به طبقات پایین‌تر و مسجد که در طبقه اول و دوم این ساختمان قرار دارد جلوگیری شد.

طبق گفته صفری در این حادثه کسی آسیب ندید.

گفتنی است در پی بروز این حادثه تعدادی از شبکه‌های معاند خارجی و تعدادی از کاربران در فضای مجازی از آب گل آلود ماهی گرفتند و آتش سوزی را به موضوع اغتشاشات اخیر ربط دادند که این خبر تکذیب می‌شود.

کد مطلب 5618019

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