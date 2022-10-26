حادثه تروریستی شیراز بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا فلاحی در بیانیه‌ای شهادت تعدادی از هموطنان در عملیات تروریستی شیراز را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: شهادت مظلومانه جمعی از هم وطنان عزیزمان توسط تروریست‌های تکفیری که همزمان با نماز مغرب و در حرم مطهر امام زاده احمد ابن موسی بن جعفر (ع) شیراز اتفاق افتاد را به همه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.

این جنایت کور، بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان یکپارچگی ایران زمین است که به انواع ترفندها متوسل می‌شوند تا بتوانند مام وطن را زخمی کنند و بر بستر زخم‌های این سرزمین، ملت ایران را دچار اختلافات قومی و مذهبی نمایند؛ خواب سیاهی که قطعاً در سایه همدلی مردم ایران تعبیر نخواهد شد.

برای این دشمن تاریخی هیچ قوم و مذهب و زبانی تفاوت نمی‌کند، مهم این است که بتواند به انحاء مختلف، خون مردم بی گناه را بریزد و در این بزنگاه مهم که تلاش خود را در راستای برادرکشی و اختلاف افکنی میان ملت ایران ناکام دید این بار به کالبد و هویت تاریخی خود برگشت و باز به ترور مردم بی گناه متوسل شد.

قطعاً ملت ایران اجازه نخواهد داد این خون‌های به ناحق ریخته شده پایمال شوند و با آگاهی و مجاهدت از این پیچ مهم تاریخی نیز عبور خواهد کرد.