گردهمایی سراسری یاران پیشرفت در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در افتتاحیه این همایش که روز چهارشنبه در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت زمانی معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و عاطفه سعیدی‌نژاد مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی سخنرانی کردند.

مهمان ویژه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح عضو هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی بود که با موضوع مبانی اسلام نسبت به زن به سخنرانی پرداخت.

این گردهمایی از چهارشنبه ۴ آبان آغاز شده و تا جمعه ۶ آبان ادامه دارد. جهاد تبیین، بانوان فرهیخته و عفاف و حجاب مهم‌ترین محورهای برگزاری این همایش است.

ارائه طرح‌های حرف آورد، ویکی حکایت و شبکه سازی مبلغان از دیگر برنامه‌های این گردهمایی است.