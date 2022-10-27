تقویت ورزش همگانی در استان بوشهر نیازمند توجه بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاهدی فرد صبح پنج شنبه در نشست با فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات خوبی که در این شهرستان انجام شده، اظهار داشت: زیر ساخت‌های خوبی در استان بوشهر وجود دارد که باید از این ظرفیت در جهت ورزش‌های همگانی استفاده شود.

رئیس ورزش‌های همگانی استان بوشهر افزود: انتظار داریم شهرداران به ورزش‌های همگانی توجه بیشتری داشته باشند.

زاهدی فرد با تاکید بر اینکه تحرک در بین مردم باید بیشتر افزایش یابد، ادامه داد: با توجه به نقش ورزش‌های همگانی در جهت سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها ضرورت دارد این ورزش در سطح استان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش بانوان تاکید کرد و ادامه داد: ایستگاههای ورزش در شهرها راه انداری شود.

در پایان غلامحسین تیموری به سمت رئیس جدید هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان دشتی معرفی شد.