42 درصد بازار فروش تسلیحات جهان در قبضه آمریکا است / واشنگتن به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه دامن زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در گزارش سالانه سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا آمده است: جنگهای عراق و افغانستان سبب شده تا کشورهای همسایه آنها در خرید سلاح زیاده روی کنند.

اما حجم کلی تجارت سلاح تقریبا 13 درصد کاهش داشته و ضربه ای را به فرانسه و دیگر تهیه کنندگان اروپای غربی که رقابت شدیدی با آمریکا دارند، وارد کرده است.

نتایج این بررسی نشان داد که آمریکا در توافقنامه های انتقال سلاح در جهان در سال گذشته در ردیف اول قرار دارد و ارزش این توافقنامه ها به 16.9 میلیارد دلار می رسد که بدین ترتیب، آمریکا 41.9 درصد از بازارهای جهان را قبضه کرده است،اما به طور کلی این رقم در مقایسه با سال 2005 یک افزایش 3.4 میلیارد دلاری به شمار می رود.

روسیه فروش جهانی سلاح های خود را تا 1.2 میلیارد دلار افزایش داده و در پایان سال 2006 با رقم کلی 8.7 میلیارد دلار یا 21.6 درصد از بازار در ردیف دوم قرار دارد.

انگلیس در ردیف سوم قرار دارد، اما صادرات سلاح های آن تنها 200 میلیون دلار نسبت به سال 2005 افزایش داشته و حجم کلی قراردادهای انتقال سلاح به رقم 3.1 میلیارد دلار رسید که این رقم کمتر از یک پنجم از حجم کلی آن برای آمریکا است.

بر پایه این گزارش، آمریکا، روسیه و انگلیس سال گذشته بیش از 71 درصد از تجارت جهانی سلاح را در کنترل خود داشتند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : سفارش برای سلاح در جهان از 46.3 میلیارد دلار در سال 2005 تا 40.3 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داشته است. از سوی دیگر، سهم بازار اروپای غربی از 34.4 میلیارد دلار در سال 2005 تا 19.1 میلیار دلار در سال گذشته کاهش داشته است.

بر پایه گزارش کنگره آمریکا، به نظر می رسد که جنگ در عراق و افغانستان و همچنین رقابت بین هند و پاکستان در حال دامن زدن به رقابت تسلیحاتی در منطقه است.

در این گزارش ، پاکستان در ردیف اول خریداران سلاح و پس از آن هند و عربستان قرار گرفتند.