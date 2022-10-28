دشمنان با ایران قوی مشکل دارند/ به وحدت نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حبیب‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان، پس از توصیه به توجه و در پیش گرفتن تقوای الهی به روایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: خادم خدا شدن در زمین اطاعت خداست. کسی می‌تواند ادعا کند مطیع پروردگار است که در زمین در خدمت خدا باشد. همه کارهای نیک خدمت است اما در رأس همه خدمت‌ها نسبت به پروردگار، هیچ چیز به اندازه نماز نیست. نماز بالاترین مرتبه خدمت به خداست؛ از همین جهت که نماز بهترین حالت قابل فرض برای بنده است.

وی افزود: شناخت تأثیر نماز در زندگی بازدارندگی از فحشاء و منکر است، نماز انسان را از دست هواهای نفسانی نجات می‌دهد و توجه به خدا و پیغمبر است و کسی که اهل نماز باشد اهل غفلت و بی‌توجهی و گرفتاری طبیعت و بازیچه‌های دنیا نمی‌شود. مؤمن در حال نماز از خاک جدا می‌شود و بالاتر می‌رود. خداوند متعال به عزت خود قسم خورده است که هیچگاه نمازگزاران و سجده کنندگان را عقاب و عذاب نکند و قسم خورده است که از آتش نیز نترسند و هیچکس از خداوند با وفا تر به عهد خود نیست. از آن روزی که مادر فرزند خود را از وحشت رها می‌کند و کودک از وحشت پیر می‌شود، خدا انسان را نجات خواهد داد.

امام جمعه همدان در رابطه با اهمیت نماز نیز گفت: گاهی در جامعه به کتاب آسمانی بی‌ادبی می‌شود که این قابل تحمل نیست و در روایتی از پیامبر داریم که اگر کسی ۷۰ مصحف و کتاب آسمانی را آتش بزند، و اگر کسی ۷۰ ملک آسمانی را آتش بزند، ۷۰ خلاف عفت و تجاوز به عرف داشته باشد، امکان نجات پیدا کردن او بیشتر از کسی است که عمداً نماز نمی‌خواند. کسی که تعمد در ترک نماز دارد، هیچگاه نجات نمی‌یابد. با فضیلت ترین مردم کسی است که نسبت به نماز و عبادت عشق بورزد.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی در رابطه با مصادیق تقوا بیان کرد: از مصادیق تام تقوا در جامعه امروز مراقبت از فریب‌های رسانه ایست. تقوا به صرف نماز خواندن و رعایت مسائل عبادی نیست، هرچند آن‌ها نیز مهم اند اما از مصادیق بارز تقوا، مراقبت از فریب خوردن و بصیرت است.

امام جمعه شهر همدان با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: بندگان خدا مراقب دشمن خدا باشید و بترسید از اینکه دشمن خدا شما را به درد خود مبتلا کند. در جامعه امروز شعارهایی گاهی تحت عنوان آزادی مطرح می‌شود و با مسائل فمنیستی تحت عنوان حقوق زن همراه است و منشع و خواستگاه این شعارها غرب است که غرب با وجود نقاط مثبت فراوان یک تمدن شیطانی است و بنیان آن بر انکار خدا و معنویت و معاد و توجه تام بر مسائل دنیوی است‌.

وی با اشاره به کلامی از امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه افزود: مراقب باشید شما مبتلا به درد تمدن غربی نشوید. نکات مثبت و جایی که فضائل اخلاقی و حکمت جریان دارد در غرب و شرق تفاوت نمی‌کند و آن‌ها را گیرا باشید ولو از کافر. مراقبت کنیم تحت شعارهای خوب، دردی که تمدن غربی به آن مبتلاست ما را دچار نکند؛ تحرک شما ناشی از دعوت شیطان نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی افزود: آنچه که امروز تحت عنوان آزادی خدای ناکرده به معنای بی بند و باری ببینید با غرب چه کرده است؟ آیا زن در غرب کرامت دارد یا جامعه بانوان را تبدیل به ابزار جنسی و اقتصادی کرده است؟ آمار فرزندان نامشروع را در کشورهای مختلف را مطالعه کنید. آمار ظلم‌ها و جفاها در حق زن در کشورهای دیگر را مطالعه کنید؛ آمار بلاهایی که این آزادی غربی بر سر زن غربی آورده است را مطالعه کنید و ببینید چقدر از زنان در موارد مختلف دچار تجاوز شدند. این درد و نقطه ضعف بزرگ غربی است.

وارد میدان گفتگو شویم‌

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اعتراضات مردمی نیز بیان کرد: مراقبت باشید از فریب دشمن از رسانه‌ها تحریک نشوید، ما ملتی بزرگ و متمدن هستیم و باید راهکارها را شناسایی کنیم و وارد میدان گفتگو شویم‌. البته طبیعی است کسی که منطق ندارد فحاشی می‌کند؛ ما امروز نیاز داریم مؤدبانه گفتگو کنیم و اگر اعتراض داریم مؤدبانه و در فضای منطقی مطرح کنیم. اغتشاشاتی که در کشور به وجود می‌آید، مسائل اقتصادی را حل نکرده و باعث بروز ناامنی شده است و دولتی که تلاش دارد تا مشکلات را حل کند، درگیر مسائل جزئی شده و این بازدارنده است و دشمن نیز دنبال همین است.

وی در ادامه صحبت‌های خود، حادثه اخیر در شهر شیراز در حرم شاه چراغ را حادثه‌ای اندوه بار دانست و گفت: فرقی نمی‌کند آن‌کس که به شهادت می‌رسد اهل سنت باشد در سیستان یا کردستان یا خواهر و برادر شیعه ما در حرم شاه چراغ، با حجاب باشد یا بی‌حجاب. آن‌کس که ورود پیدا می‌کند و حفره امنیتی ایجاد می‌شود و مردم ما را به رگبار می‌گیرد تفکیک نمی‌کند و کاری ندارد که چه کسی طرفدار یا مخالف نظام است یا شیعه هستید یا سنی یا با حجابید یا بی‌حجاب. او با مردم ایران مشکل دارد و تفکیک نمی‌کند.

امام جمعه شهر همدان افزود: دشمن به معنای واقعی کلمه نیاز به توقف ایران قوی دارد و طراحی و برنامه ریزی می‌کند. در نگاه مستکبرین و سلطه طلبان همه کشورها باید گاو شیرده باشند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، آنها با ایران قوی مشکل دارند و همه باید ید واحد باشند.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی ضمن ابزار گله‌مندی به سکوت کنندگان نسبت به اتفاقات اخیر نیز گفت: این‌ها فقط زمانی که به نفعشان باشد موضع می‌گیرند. مسئله این‌ها نه زن است نه آزادی. این‌ها دنبال منافع خود هستند. کجایند کسانی که مدعی حقوق بشر بودند؟ آیا آن‌ها که در حرم شاه چراغ به شهادت رسیدند هموطن ما نبودند؟ آنها کودک نبودند؟ کودک یک ساله و زن‌هایی که در این حرم مقدس به شهادت رسیدند حق بشری ندارند؟ بعضی‌ها زمان تقویت دشمن و تقویت جبهه نفاق حرف می‌زنند.بعضی موارد بسیار کودکانه می‌اندیشند و این مسائل را از طرف خود نظام می‌دانند!

وی در ادامه از علمای اهل سنت که این حادثه تروریستی را محکوم کردند، تشکر کرد و گفت: بسیاری از علمای اهل سنت همراه با علمای شیعه و عموم مردم این حادثه را محکوم کردند.

همه مسئولین به شناخت سرشاخه‌ها توجه کنند

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی در رابطه با مشروعیت مسئولین بیان کرد: مسئولی مشروع است که اعمال قانون کند و اجرای حدود الهی انجام دهد. باید با مردم و جوانی که دچار شبهه شده و جوانی که دغدغه و ابهام نسبت به آینده دارد، مدارا کرد اما با کسی که ایجاد ناامنی می‌کند و تهدید می‌کند و مردم عزیز ما را می‌کشد و چادر از سر مردم می‌کشد و قرآن آتش می‌زند و به اماکن مقدس حمله می‌کند، جای مدارا نیست. اگر مسئولین با کسانی که خشونت تولید می‌کنند مدارا کند؛ خشونت توسعه پیدا می‌کند. باید همه مسئولین به شناخت سرشاخه‌ها توجه کنند.

وی ادامه داد: دشمن بداند این کشور سابقه این چنین مسائل را زیاد دارد. این کشور ۱۷ هزار شهید ترور دارد. با وجود همه مشکلات و سوابقی که داشته است تبدیل به شجره طیبه و درختی تنومند شده است‌؛ این‌که احساس کنند این کشور را براندازی یا تجزیه می‌کنند، خواب آشفته ای است که هیچگاه برآورده نمی‌شود.

امام جمعه شهر همدان در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: دشمنان ما دل‌هایشان متفرق، اهدافشان متشتت و حالاتشان متغیر است. نظام ما و راهی که امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب برای ما ترسیم کردند حق است و مسیر درستی است و ما در مسیر حق خود دچار تردید نمی‌شویم.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی با بیان اینکه دل‌های ما در طی مسیر حق واحد است، افزود: البته در این مسیر مشکل داریم و اعتراض به تبعیض‌ها داریم؛ نمی‌توانیم فساد را مسیر حق ببینیم اما مسیر ما و نظام ما و هدف ما بر حق است. هدف ما همان است که هزاران شهید به پای آن خون دادند و امام بزرگوار انقلاب کرد و مردم به پای آن ایستادگی کردند. کف روی آب رفتنی است، امروز به وحدت نیاز داریم تا از گزند دشمنان به دور باشیم.