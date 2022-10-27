نقش پررنگ سرویس های امنیتی خارجی در حوادث و ترورهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی بامداد جمعه در حاشیه جلسه شورای تأمین در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت دو جوان آملی در حمله تروریستی با اظهار اینکه این اتفاق ساعت ۸ شب در خیابان امام خمینی (ره) رخ می‌دهد، افزود: فرد مسلح در فاصله کوتاهی دو جوان متدین، انقلابی و بسیجی را مظلومانه به شهادت می‌رساند.

وی افزود: یکی از این جوانان که هشت ماه نامزد کرده بود مقابل دیدگان همسرش مظلومانه به شهادت می‌رسد و قطعاً این اتفاقات که در کشور رخ می‌دهد بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی نقش سرویس‌های امنیتی خارج از کشور به ویژه سازمان سیاه را در وقوع این حوادث مشهود دانست و گفت: فرد تروریست یک نفر بوده و دستگاه‌های امنیتی به دقت در حال شناسایی و دستگیری وی هستند.

سلگی با اظهار اینکه مراسم باشکوهی روز شنبه با حضور باشکوه مردم شهید پرور در شهرستان آمل برای تشییع شهیدان والامقام برپا می‌شود، گفت: حضور باشکوه مردم پلیدی‌ها و پلشتی‌ها را خنثی می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به حماسه آفرینی مردم آمل در حماسه ششم بهمن سال ۶۰ افزود: حوادث اخیر از جمله در شیراز نشان می‌دهد که روی آوردن به خشونت به دلیل عدم همراهی مردم با اغتشاشگران، استراتژی جدیدی است که در آمل و شیراز رونمایی شد.

سلگی با اظهار اینکه دستگاه‌های امنیتی به شدت در حال رصد برای ارتقای امنیت در استان هستند، گفت: پروژه کشته سازی از سوی معاندان در دستور کار قرار دارد و از خانواده‌های عزیز مردم دیار علویان می‌خواهیم که از حضور فرزندان خود در اغتشاشات ممانعت به عمل آورند.

وی پروژه کشته سازی را دستور کار جدی معاندان برشمرد و گفت: رگه‌هایی از این مسئله را به طور دقیق دنبال کردیم و کشته سازی به عنوان پروژه در استان در حال انجام است و کشتن انسان برای آنان هیچ ارزشی ندارد زیرا تبهکاران تاریخ به شمار می‌روند و شاهد جنایت‌های آنان هستیم.