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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری:

تدوین برنامه هفتم توسعه تا پایان سال‌جاری انجام می‌شود

تدوین برنامه هفتم توسعه تا پایان سال‌جاری انجام می‌شود

شهرکرد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه تا پایان سال‌جاری تکمیل و انجام می‌شود.

علی شهریارپور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروزه تدوین برنامه هفتم توسعه با ساز و کارهای مشخص شده با سرعت در حال انجام است و باید در سال‌جاری آماده شود.

وی افزود: به‌همین منظور ستاد ملی برنامه هفتم توسعه تشکیل و فعال شده است که این ستاد باید در سطح استانی هم تشکیل و فعال شود.

شهریارپور تصریح کرد: در این راستا وجود آمار و اطلاعات بهنگام و به‌روز می‌تواند برای تسریع در رسیدن به اهداف برنامه توسعه کشور کمک و نقش‌آفرینی کند.

وی یادآور شد: نظام آماری کشور از روش‌های سنتی آماری به سمت‌وسوی روش‌های بهینه و به‌روز حرکت می‌کند که استفاده از روش‌های ثبت‌مبنا مورد توجه بیشتر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در اهداف توسعه تمامی کشورها و جمهوری اسلامی ایران، دسترسی آسان با هزینه کمتر به اهداف ترسیم شده برای رفاه عمومی مردم جامعه مورد توجه قرار دارد.

شهریارپور اظهار داشت: در اهداف توسعه اقتصاد کشور وجود یک نظام برنامه‌ریزی و آماری کارآمد و به‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کد مطلب 5618661

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