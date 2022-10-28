به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه شعر خردسال «یه آبنبات گنده» به قلم طیبه شامانی برگزار شد.

این نشست که توسط انتشارات سوره مهر و در کافه کتاب سمیه برگزار شد با حضور طیبه شامانی شاعر کتاب، کبری بابائی شاعر و منتقد، بابک نیک‌طلب شاعر و منتقد و جمعی از اهالی رسانه و کتاب همراه بود.

در این نشست ابتدا طیبه شامانی شاعر کتاب «یه آبنبات گنده» ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست گفت: قرارداد چاپ این کتاب در سال ۱۳۹۱ بسته شد اما به دلایل مختلف چاپ و انتشار آن به تعویق افتاد. با این که این کتاب در جشنواره برنده قلم زرین شد اما اگر زمان به عقب بازمی‌گشت بخش‌های زیادی از آن را تغییر می‌دادم.روند انتخاب شعرها بر اساس انتخاب کارشناسان بود و هیچ‌گونه هدف‌گذاری از جانب من صورت نگرفت.

این شاعر با اشاره به محتوای اشعار بیان کرد: در این مجموعه در تلاش بودم تا به اشیای بی‌جان بپردازم و میان اشیای جان‌دار و بی‌جان بازی داشته باشم و قدم بزنم. هرگز به دنبال این نبودم که با یک مسیر هدف‌گذاری شده به عنوان یک بزرگ‌تر برای خردسال نسخه‌ای بپیچم.

کارکردن در حوزه کودک و نوجوان سختی‌های خاص خودش را دارد

در ادامه بابک نیک‌طلب با بیان اهمیت صحبت کردن درباره کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: خوشحالم که این امکان فراهم شد که درباره کتاب کودک و خردسال حرف بزنیم. در کشور ما چاپ کتاب بسیار سخت است برخلاف تصور ما که به نظر می‌رسد همه چیز راحت به دست می‌آید. کتاب خردسال یک شخصیت و هویت مستقل دارد که شامل شعر، کلمات، تصویر و… است. معمولاً کتاب‌های این سنین را مربی یا مادر و پدر برای خردسال می‌خوانند.

وی ادامه داد: کتاب «یه آبنبات گنده» در سال ۱۳۹۷ منتشر شد و من تا به امروز این کتاب را در جایی ندیدم. امیدوارم که بازار کتاب به روز شود و کتاب‌ها را به موقع در اختیار مخاطبان قرار دهیم. این کتاب، یک کتاب وزین است و در عین حال مخاطب می‌تواند شعرها را به راحتی بخواند. خانم شامانی سال‌هاست که در این حوزه فعال است و قلم می‌زند.

نیک طلب گفت: کار کردن در این حوزه سختی‌های خاص خودش را دارد. وقتی وارد شعر کودک می‌شویم موضوعی که ذهن ما را درگیر می‌کند سوژه است. سوژه‌های این کتاب و بیان برخی شعرهای این کتاب برای این رده سنی مناسب نیست. همانطور که مشخص است زبان شعر در حوزه خردسال شکسته و محاوره است چرا که خردسالان خودشان شعر را نمی‌خوانند و برایش خوانده می‌شود و آن‌ها شنونده هستند. اما باید بدانیم که زبان محاوره خردسال با زبان محاوره بزرگسال متفاوت است. ممکن است حتی دایره واژگانی محدود شود که این کار را برای شاعر سخت می‌کند. شاعر چه بخواهد و چه نخواهد در مواجه با خردسال در مقام یک معلم صحبت می‌کند و کار آموزشی را انجام می‌دهد که این امر بر دشواری کار می‌افزاید.

معمولاً مربی‌ها به دنبال شعرهایی با مضمون آموزشی مختلف هستند

در پایان نشست نقد و بررسی کتاب «یه آبنبات گنده» کبری بابایی شاعر و منتقد ضمن عرض تبریک به شاعر اثر بابت چاپ این کتاب گفت: هرچه گروه سنی ما تغییر کند و پایین‌تر بیاید خود شاعر هم برای تأمین نیرو و عواطف و احساسات از درونیاتش فاصله می‌گیرد.حفظ تعادل میان خود و مخاطب در سنین پایین به دلیل اختلاف سنی زیاد کار سختی است. خانم شامانی خوب این تعادل را حفظ می‌کند. طنز و ظرافتی که در کار است واقعیت خود او است. او می‌داند که در مقام معلم و آموزش دهنده باید سلیقه‌های مختلفی تعریف کند. معمولاً مربی‌ها به دنبال شعرهایی با مضمون آموزشی مختلف هستند. ارتباط موضوعی شعرها گاهی در برخی از مجموعه‌ها خوب جواب می‌دهد چرا که بسته محتوایی و خوراک ذهن است.