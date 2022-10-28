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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۰

استاندار ایلام:

ایلام از استان های پایلوت در طرح آبیاری هوشمند است

ایلام از استان های پایلوت در طرح آبیاری هوشمند است

ایلام-استاندار ایلام گفت: ایلام از استان های پایلوت در طرح آبیاری هوشمند در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا شامگاه پنجشنبه در دیدار با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خواستار تسریع در عملیات پروژه‌های حوزه آب و خاک استان شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۶۴ درصد مصوبات و ۵۴ درصد اعتبارات سفر رییس جمهوری به استان محقق شده است، گفت: در این راستا طرح آبیاری هوشمند در استان بصورت پایلوت اجرا می‌شود که در این طرح مدیریت آب مد نظر قرار گرفته و از مصرف بی رویه آب جلوگیری می‌شود.

استاندار ایلام خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های حوزه آب و خاک استان به ویژه تکمیل پمپاژهای کشاورزی در استان شد و گفت: پروژه‌های حوزه کشاورزی و پمپاژهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند باید در اولویت تکمیل قرار گیرند.

فریبرز عباسی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام در حوزه آب و خاک و جهاد کشاورزی، گفت: تمامی تلاش خود را برای اختصاص اعتبارات برای تکمیل طرح‌های حوزه کشاورزی به ویژه پمپاژها در این استان بکار خواهیم گرفت.

کد مطلب 5618719

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