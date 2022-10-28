  1. استانها
  2. مازندران
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۲

فرمانده سپاه کربلا:

حادثه ترور در آمل برنامه جریان ضد انقلاب برای اغتشاشات است

حادثه ترور در آمل برنامه جریان ضد انقلاب برای اغتشاشات است

ساری -فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ترور کور دو جوان در شهرستان آمل گفت: به نظر می رسد این حادثه یک ترور کور در راستای برنامه ریزی جریان ضد انقلاب برای گرم نگه داشتن تنور اغتشاشات است.

به گزارش خبرنگار مهر. سرتیپ دوم پاسدار سیاوش مسلمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در ساری با اشاره به ترور کور دو جوان در شهرستان آمل گفت: به نظر می‌رسد این حادثه یک ترور کور در راستای برنامه ریزی جریان ضدانقلاب در قالب کشته سازی برای گرم نگه داشتن تنور اغتشاشات و آشوب در جامعه بوده است. 

فرمانده سپاه کربلا مازندران با یادآوری حوادث و ترورهای سال ۶۰ گروهک منافقین در کشور تصریح کرد: حوادث ناگوار رخ داده در شیراز و آمل، شبیه ترورهای کور منافقین در اوایل انقلاب است، جریان ضدانقلاب از هر فرصتی استفاده می‌کند تا با ترورهای کور و بی هدف امنیت جامعه را هدف بگیرد و به نوعی انتقام شکست خود را در همراهی نکردن مردم از براندازان و اشوبگران از خود مردم بگیرد. 

فرمانده ارشد سپاه در استان مازندران اظهار امیدواری کرد که مردم بابصیرت ایران به زودی همچون حماسه ۶ بهمن طومار ضدانقلاب و تروریست‌های منافق رو در هم خواهند پیچید. 

سردار مسلمی با بیان اینکه حفظ آرامش و امنیت مردم خط قرمز سپاه و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی محسوب می‌شود، اظهار داشت: تضعیف نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی ظلم به جامعه و مردم است، نمی‌گذاریم امنیت جامعه بازیچه دست برخی منافقین داخل و معاندین خارج نشین قرار گیرد و با کمک خود مردم، با قدرت جلوی برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه خواهیم ایستاد.

  فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به حوادث اخیر افزود: اتفاقات این روزهای ایران تداعی کننده سناریوی اجرا شده در سوریه است.

  وی افزود: نقش پر رنگ جریان‌های تجزیه طلب در اتفاقات اخیر به همراه هدایت رسانه‌ای و سایبری از سوی کشورهای غربی، فعال شدن توده‌های منافقین به شکل شبکه ای در کشور با هدف فرسایشی کردن اغتشاشات و آشوب و اختلال در کسب و کار مردم با اجرای عملیات‌های کور مسلحانه و عادی سازی ترور و مواردی از این دست در سوریه بخوبی پیاده سازی شد و دشمن این کشور را وارد یک جنگ شهری خانمان سوز کرد. 

سردار مسلمی تاکید کرد: ایران، سوریه نیست زیرا اضلاع قدرت ما، وجود رهبری شجاع و مردمی بابصیرت در کنار نیروهای مسلح هوشیار، اجازه عرضه اندام را به دشمنان و براندازان نمی‌دهد اما دشمن در محاسبات خود در شناخت مردم و جامعه اسلامی کاملاً اشتباه کرده همانطور که در بیش از ۴ دهه عمر انقلاب با محاسبات غلط خود جز خفت و خواری و شکست چیزی عایدش نشده است.

کد مطلب 5618722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تروریست اهل گفتگو نیست ، مماشات بس است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه