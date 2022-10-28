به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در کرج اظهار کرد: دشمن تمام تلاش خود را کرد تا طی ۴۰ روز اخیر کشور را دچار التهاب و ناامنی کند.

وی با اشاره به برنامه ریزی دشمن علیه وحدت مردم، افزود: آنها درصدد آسیب رساندن به وحدت در حوزه‌های مختلف از جمله وحدت مذهبی و وحدت اقوام مختلف ایران بودند.

وی اظهار داشت: قوم کرد، لر، بلوچ و فارس در طی دوران قبل و بعد از انقلاب و در حین جنگ از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند اما دشمن امروز به وحدت آحاد ملت چشم طمع دوخته است.

عباسی تصریح کرد: دشمن تلاش کرد تا با ایجاد اختلاف بین شیعه و اهل سنت و کرد و فارس برای هدف قرار دادن این وحدت استفاده کند.

وی گفت: مردم با بصیرت مثال زدنی با دشمن همراهی نکردند و نقشه آنها را نقش بر آب کردند و چون تیر دشمن با عدم همراهی اقوام ایرانی به سنگ خورد، با سوءاستفاده از ناآرامی‌ها از مردم انتقام گرفته و حادثه تروریستی شیراز را رقم زدند که بسیار دلخراش و سنگین بود.

عضو مجمع نمایندگان البرز افزود: دشمن به امنیت ایران چشم طمع دارد تا آرامش موجود در کشور را دچار خدشه کند لذا باید مراقب بود.

عباسی با تاکید بر اینکه دشمن روی اعتراضات و ناآرامی سوار می‌شود و آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش می‌کند اظهار داشت: نباید به دشمن میدان و اجازه ورود داد.

وی تصریح کرد: حادثه تروریستی شیراز ماحصل تفرقه و اختلافاتی بود که عده‌ای به ناحق به آن دامن زدند و سعی کردند نیروهای امنیتی و انتظامی خدوم را تضعیف کنند.

نماینده مردم فردیس در مجلس، ادامه داد: ثمره تضعیف سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اقدامات تروریستی است که مشابه آن ناجوانمردانه در شیراز به وقوع پیوست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باید هوشیار باشیم تا به آتشی که دشمن درصدد روشن نگاه داشتن آن است ندمیم و در حد توان خود این آتش را خاموش کنیم.

عباسی افزود: متأسفانه برخی از سیاسیون، فعالین فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و افراد ذی نفوذ در قائله یک ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادند و بعضاً یا سکوت کردند و یا همراهی کردند.

وی افزود: باید همه تکلیف خود را با مجموعه‌ای که کمر به توقف مسیر پیشرفت نظام بسته است، مشخص کنیم و متوجه نقشه شوم دشمن باشیم.

عباسی با اشاره به اینکه دشمن خود را از براندازی نظام عاجز می بیند، اظهار داشت: باید وحدت و یکپارچگی خود را برای فائق آمدن به نقشه‌های شوم دشمن حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: در حوادث اخیر اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا و برخی کشورهای غربی دیگر، مسئولین ایران را تحریم کردند اما ما برای هیچ کشوری در این رابطه پرونده قضائی یا تحریم اعمال نکردیم.

عباسی گفت: باید با پیگیری در مجامع بین المللی، تکلیف خود را با کشورهای حامی حوادث اخیر داخل کشور که در قالب رسانه‌ای، مالی و سیاسی از این جریانات آشوب طلب حمایت کردند مشخص کنیم.

وی افزود: باید مراودات و روابط خود را با کشورهایی که با همراهی با فتنه گران داخلی و خارجی کشور در حال تخاصم یا جنگ با ما هستند، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی بازنگری کنیم.

عباسی اظهار داشت: امروز کشورهای اروپایی و آمریکایی با ایران وارد جنگ مشارکتی – نیابتی شده‌اند و با اجیر کرده عده‌ای در داخل و خارج کشور از آنها حمایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: دشمن با قراردادن فضای مجازی در اختیار عده‌ای آنها را برای ایجاد ناآرامی اجیر می‌کند و مجلس درصدد پیگیری قانونی این موارد است.