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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

کشف ۷ فقره سرقت در ایلام

کشف ۷ فقره سرقت در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری یک سارق و کشف ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی با تلاش ماموران پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: پس از وقوع چند مورد سرقت اماکن خصوصی در سطح شهر ایلام رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ ایلام با استفاده از روش‌های خاص پلیسی یک سارق سابقه دار اماکن خصوصی را در یکی از محلات سطح حوزه استحفاظی شناسایی و سریعاً نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرهنگ حیدری زاد با اشاره به اینکه سارق به ارتکاب ۷ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد، از معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

کد مطلب 5618734

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