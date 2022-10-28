کشف ۷ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: پس از وقوع چند مورد سرقت اماکن خصوصی در سطح شهر ایلام رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.



وی ادامه داد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ ایلام با استفاده از روش‌های خاص پلیسی یک سارق سابقه دار اماکن خصوصی را در یکی از محلات سطح حوزه استحفاظی شناسایی و سریعاً نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.



سرهنگ حیدری زاد با اشاره به اینکه سارق به ارتکاب ۷ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد، از معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.