سپاه ۱۰۰ طرح آبرسانی در روستاهای زنجان اجرا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل طهماسبی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدا در شهر زنجان، بر لزوم تقویت بصیرت در جامعه تاکید کرد و گفت: امروز دشمن با انواع ترفندها وارد عرصه شده است.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج در تمام عرصه‌ها فعال هستند، ابراز داشت: سپاه و بسیج در استان زنجان نسبت به آبرسانی به ۱۰۰ روستا طی سالجاری اقدام کرده است.

جانشین سپاه استان زنجان گفت: طی سال جاری ۵۰۰ یادواره شهدا در استان زنجان توسط سپاه و بسیج اجرا شده است.

طهماسبی از جمع‌آوری بیش از هفت هزار و ۵۰۰ سند شهدا در استان خبر داد و تاکید کرد: سپاه در عرصه‌های مختلف در خدمت مردم است و نمی‌گذارد دشمن امنیت جامعه را بر هم بزند.

وی افزود: ما باید بیش از پیش این هویت را به جوانان و نسل‌های آینده منتقل کنیم.

جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه امروزه یکی از کارهای دشمنان در جنگ ترکیبی ایجاد نا امیدی است، تصریح کرد: باید در کنار جهاد تبیین، جهاد روایت هم اتفاق بیافتد.