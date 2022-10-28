دستگاه های مسئول با مسببان حادثه تروریستی شیراز برخورد قاطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نظری منفرد شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ اظهار داشت: افرادی که اقدام به اینگونه حوادث تروریستی می‌زنند آیا به این فکر نمی‌کنند که انسان‌هایی را از بین می‌برند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: اگر انسان بی گناهی کشته شود گویی همه مردم از بین رفته اند و این بدان معنا است که نسل وی تا روز قیامت از بین رفته است و به همین دلیل اشد مجازات را قرآن کریم برای کسانی که دست به جنایت می‌زنند تعیین کرده است.

نظری منفرد بیان داشت: از دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه مجدانه می‌خواهیم که از کنار این حوادث به سادگی عبور نکنند و در این زمینه قاطعیت لازم است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود برای این حادثه اسفبار درخواست داشتند که با اینگونه مسائل برخورد شود.

استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نعمت امنیت برخوردار بوده و در صورتی که امنیت نباشد هیچکدام از شئون زندگی انسان در جامعه امکان پذیر نیست.

دشمنان می‌خواهند این نعمت امنیت را در کشور ما از بین ببرند

نظری منفرد با بیان اینکه کشور ایران در منطقه خاورمیانه از امنیت برخوردار است که دشمنان می‌خواهند این نعمت امنیت را در کشور ما از بین ببرند بیان داشت: افراد بسیاری در کشور شبانه روز در حال تلاش هستند تا امنیت کشور ار حفظ کنند و دشمنان بسیاری دندان تیز کرده اند تا امنیت را از ما بگیرند.

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: دشمنان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی تلاش کردند تا نظام اسلامی را از بین ببرند که موفق نشدند و این اقدامات مذبوحانه نیز در راستای همان از بین بردن امنیت کشور است.

نظری منفرد تاکید کرد: وقتی نعمت امنیت از دست برود در این صورت قدر این نعمت بزرگ دانسته خواهد شد و امیدواریم خداوند به مسئولان توفیق دهد که برخورد قاطعانه ای با مسببان اینگونه عوامل داشته باشند و نباید در برابر این اقدامات مماشات کرد چرا که این امر ظلم به دیگران است.

وی ادامه داد: اسلام دین رحمت است اما این رحمت حدی دارد و جایی که انسانی ظلم می‌کند و انسان‌های بیگناه را می‌کشد دیگر جای ترحم نیست و دشمن به دنبال فرصت است تا از آن برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.