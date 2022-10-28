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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

شهادت مظلومانه هموطنان در شیراز پرده دیگری از نقشه استکبار است

شهادت مظلومانه هموطنان در شیراز پرده دیگری از نقشه استکبار است

ساری- معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران شهادت مظلومانه جمعی از زائران مرقد مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز توسط گروه تکفیری داعش را پرده دیگری از نقشه شوم استکبار علیه نظام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله سلگی در پیامی به مناسبت شهادت مظلومانه جمعی از زائران مرقد مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز توسط گروه تکفیری داعش افزود: این حادثه بار دیگر پرده از نقشه شوم استکبار علیه نظام اسلامی برداشت.

وی ادامه داد: این اقدام سبوعانه نشان داد که دشمنان غداربا تقسیم کار بین گروه‌های سلفی وتکفیری و معاندان تابلودار از هیچ اقدام شومی در به خاک وخون کشیدن ملت فهیم و انقلابی و برهم زدن ثبات وامنیت کشورمان روی گردان نیستند و از این رو حفظ اتحاد وانسجام ملی در برابر دسائس روزافزون استکبار و دنباله‌های آن ضرورت دارد.

اینجانب ضمن تسلیت شهادت مظلومانه و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیز مان دراین حادثه تروریستی، رجا واثق دارم ملت هوشیار و بصیر ایران اسلامی تحت رهبری‌های داهیانه ناخدای کشتی انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از گردنه‌های سخت به سلامت عبورو قله‌های آرمانی پیشرفت و بالندگی را فتح خواهد کرد.

کد مطلب 5618771

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