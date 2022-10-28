دشمن به دنبال ایجاد جنگ قومی و قبیله ای است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: حادثه شاهچراغ برای همه ملت ایران بسیار غم انگیز بود و ان شاء الله شهدای این حادثه با شهدای کربلا محشور شوند و خداوند به خانواده آنها صبر دهد

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: این حادثه نشانگر این است که مسئله از کجا آب می خورد و با این کار خودشان دنبال چی هستند.

وی ادامه داد: اینها همان مثلث شوم عبری، عربی و غربی به دنبال این هستند تا به هر شکل ممکن بتوانند اوضاع مملکت را به هم ریخته و به خصوص جنگ اختلاف قبیله ای، مذهبی، دینی و قومی به وجود آورند.

نورمفیدی با بیان اینکه آنها به دنبال این هستند تا خود کشور را به هم بریزند و انقلاب اسلامی ایران را از سر راه خودشان بردارند، گفت: آنها جمهوری اسلامی را برای خودشان مانع می دانند و جنگ اختلافی و قبیله ای ایجاد کنند و اقوام را به جان هم بیندازند.

وی تاکید کرد: مردم ما وقتی می بینند با ما اینطوری برخورد می شود، وقتی این قضایا پیدا می شود برای مردم ما هم روشن تر می شود که قضیه از چه قرار است.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه دشمنان نمی توانند به اهدافشان برسند و نخواهند رسید، اظهارامیدواری کرد: ان شاءالله خداوند، این کشور را در برابر این توطئه ها حفظ خواهد کرد و امام زمان (عج) هم کمک می کند.

وی گفت: همه علمای اهل سنت کشور نیز وارد عرصه شدند و این حادثه تروریستی را محکوم کردند.

نورمفیدی گفت: ان شاءالله با کمک خداوند متعال از این خطرها و توطئه ها عبور کنیم.