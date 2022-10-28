حادثه تروریستی شیراز ماهیت خبیث حامیان اعتراضات اخیر را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان اظهارکرد: وقوع حادثه مصیبت بار و غم انگیز در حرم مطهر احمدبن موسی (ع) بیانگر نیت شوم و سرشت واقعی حامیان اغتشاشات و اعتراضات اخیر در جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه گرگان گفت: اگر تا قبل از این قضیه عده ای از جوانان و مردم از نیت حامیان این اعتراضات غافل بودند، حادثه تروریستی شیراز چهره پست حامیان اصلی اغتشاشات اخیر را آشکار و نمایان کرد.

وی اضافه کرد: پشت پرده همه اتفاقات و حوادث اخیر در کشور مثلث شوم عبری، عربی و غربی وجود دارد که برای نابود کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توطئه های بسیاری کشیدند.

نورمفیدی گفت: پدران و مادران، معلمان، اساتید دانشگاه و همه دلسوزان وظیفه دارند برای روشنگری جوانان تلاش کنند تا فرزندان این مملکت تحت تاثیر دروغ و تهمت های دشمنان و شبکه های آنها قرار نگیرند.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال آن هستند که اقوام و مذاهب مختلف در کشور به جان هم بیفتند تا ایران را تبدیل به افغانستان دیگر بکنند اما این خیال باطل محقق نمی شود.

نورمفیدی افزود: هر ایرانی آزاده ای حتی آنها که با انقلاب مشکل دارند، اجازه نخواهند داد که امنیت و اقتدار ایران عزیز مخاطره بیفتد.

امام جمعه گرگان گفت: انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون دغدغه ها و توطئه های مختلفی را پشت سر گذاشته و هیچگاه دشمنان در این مسیر توفیقی به دست نیاوردند.