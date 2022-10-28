  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۷

محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) توسط پیروان ادیان توحیدی

محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) توسط پیروان ادیان توحیدی

شیراز- ادیان کلیمی، زرتشتی و مسیحی شیراز در بیانیه ای مشترک حادثه تروریستی شیراز را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: پیروان ادیان توحیدی، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و قربانیان جنایت تروریستی اخیر شیراز در محل حرم مطهر شاهچراغ (ع) این اقدام هولناک تروریستی و هرگونه اقدام مشابه در جای جای این کره خاکی علی الخصوص در اماکن مذهبی و دینی را محکوم نموده و مراتب تسلیت خود را به حضور مردم شریف ایران اعلام می‌نمایند.

گفتی است شامگاه چهارشنبه ١۵ تن از نمازگزاران و زوار مظلوم حرم مطهر احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) توسط یک نفر تروریست تکفیری به شهادت رسیدند و بیش از ١٩ نفر نیز در این حادثه تروریستی مجروح شدند.

لازم به یادآوری است که مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه تروریستی نیز روز شنبه ساعت ٩ صبح در حرم مطهر شاهچراغ (ع) انجام خواهد شد.

کد مطلب 5618801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها