محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) توسط پیروان ادیان توحیدی

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: پیروان ادیان توحیدی، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و قربانیان جنایت تروریستی اخیر شیراز در محل حرم مطهر شاهچراغ (ع) این اقدام هولناک تروریستی و هرگونه اقدام مشابه در جای جای این کره خاکی علی الخصوص در اماکن مذهبی و دینی را محکوم نموده و مراتب تسلیت خود را به حضور مردم شریف ایران اعلام می‌نمایند.

گفتی است شامگاه چهارشنبه ١۵ تن از نمازگزاران و زوار مظلوم حرم مطهر احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) توسط یک نفر تروریست تکفیری به شهادت رسیدند و بیش از ١٩ نفر نیز در این حادثه تروریستی مجروح شدند.

لازم به یادآوری است که مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه تروریستی نیز روز شنبه ساعت ٩ صبح در حرم مطهر شاهچراغ (ع) انجام خواهد شد.