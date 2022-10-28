برخورد قاطع با عوامل ایجاد ناامنی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های این هفته نماز جمعه برازجان با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی اظهار داشت: در میان فرزندان و نوادگان ائمه (ع) چند نفر از جمله حضرت عبدالعظیم حسنی افضل هستند.

امام جمعه دشتستان افزود: وی به قصد زیارت امام رضا (ع) به ایران آمد و عقاید خود را به امام (ع) عرضه کرد و تاییدیه گرفت.

وی گفت: ایشان شخصیتی بود که امام هادی (ع) مردم را به وی ارجاع دادند و در شب‌ها و روزها به عبادت مشغول بود.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: در انفاق و دستگیری از فقرا مشهور بود و تمام علمای رجال وی را مدح کردند و محدث و راوی حدیث بود و تعداد زیادی روایات را نقل کرده‌اند.

وی با گرامیداشت ۸ آبان سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: امام صادق (ع) می‌فرمایند: جوانان را دریاب زیرا که آنان سریع‌تر به کارهای خیر روی می‌آورند.

وی گفت: سازمان بسیج دانش آموزی بخشی از شجره طیبه بسیج مستضعفین است که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) شکل گرفت.

امام جمعه دشتستان یادآور شد: جوانان و نوجوانان دانش آموز بسیجی در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های انقلاب اسلامی نقش ممتاز و مؤثری داشته‌اند که هرگز از خاطره‌ها محو نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۶ هزار شهید و مفقودالاثر تقدیم کرده و همچنان در خط مقدم دفاع از انقلاب فعالیت دارد.

وی گفت: بدیهی است هر چه این نهاد مقدس قوی‌تر و کارآمدتر باشد دشمن کینه توز در رسیدن به اهداف شوم و توطئه‌های غیر انسانی خود ناکام‌تر خواهد ماند.

مسئولین برای امنیت با کسی مماشات نکنند

وی با محکوم کردن جنایت تروریستی و هتک حرمت در حرم مطهر شاهچراغ و تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و زائران گفت: چنین جنایت هولناکی با هیچ منطق بشری قابل توجیه نیست و نظام مقدس اسلامی قطعاً جواب آن را خواهند داد به گونه‌ای که دشمنان از کرده خود پشیمان و رسوا خواهند شد.

امام جمعه دشتستان یادآور شد: از همه دستگاه‌های امنیتی و قضائی می‌خواهیم همه عوامل و زمینه سازان این فتنه‌ها و آشوب‌ها و هتک حرمت به مقدسات و حرم مقدس اهل بیت (ع) را هر چه سریع‌تر اعمال پلیدشان برسانند و در تنبیه و مجازات آنها هیچ گونه درنگ و ملاحظه‌ای نداشته باشند.

حجت الاسلام مصلح بیان کرد: حوادث این روزهای ایران تداعی کننده سناریوی اجرا شده در سوریه است.

وی گفت: نقش پررنگ جریان‌های تجزیه طلب در اتفاقات اخیر، هدایت رسانه‌ای و سایبری از سوی دولت‌های غربی و رقبای منطقه‌ای، فعال شدن توده‌های منافقین و سلطنت طلب به صورت شبکه ای در کشور، فرسایشی کردن اعتراضات و اختلال در کسب و کار مردم برای ادامه دار کردن آن، اجرای عملیات مسلحانه و عادی سازی ترور نیروهای بسیجی و انتظامی در اعتراضات همه این موارد در سوریه به خوبی پیاده شد و دشمنان این کشور را وارد یک جنگ خانمانسوز کردند.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه امنیت ملی نباید بازیچه عده‌ای منافق و سلطنت طلب داعشی قرار گیرد افزود: باید عقبه همه تروریست‌ها، منافقین، سلطنت طلب‌ها و داعشی ها اعم از دول غربی و حکومت‌های مرتجع مشخص شود و مسئولین بر سر امنیت این مردم با کسی مماشات نکنند.