جوانان دهه ۸۰ و ۹۰ انقلابی هستند/تفرقه راهبرد و هدف اصلی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با سفارش بر رعایت تقوای الهی، سالروز خجسته میلاد حضرت امام حسن عسگری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی را تبریک گفت و سالروز شهادت محمدحسین فهمیده نوجوان دانش آموز را گرامی داشت.

وی با اظهار اینکه این شهید والامقام الگو قرار داده شده است، افزود: شهادت استشهادی شهید فهمیده الگوی شهدای مقاومت درلبنان و دیگر مناطق شده است و درس این شهید دفاع مقدس را به پیروزی رساند و الگوی مقاومت شده است.

وی با بیان اینکه نوجوانان دهه ۸۰ و ۹۰ از نظر دین و ارزش نه تنها افت و افولی نسبت به دهه‌های قبلی ندارند، بلگه دین خواهی بین آن بیشتر است، گفت: بحث گسست نسلی مطرح نیست و بلکه مسئله اصلی بین دو جریان فکری است.

آیت الله محمدی لائینی گفت: دهه‌های ۸۰ و نودی امروز انقلابی هستند و به دنیا اعلام می‌کنیم دهه‌های مختلف ملت ایران پای علم انقلاب ایستاده‌اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار توجه ویژه برای رفع مشکلات فراروی مردم و جلوگیری از گرانی نرخ اجناس شد و گفت: در حوزه نان ضعف مدیریت مشاهده می‌شود و باید نان دولتی فراوان باشد و نانوایی‌های آزادپخت زیاد میدان داده نشود.

وی تدوام خدمت رسانی از سوی رئیس جمهور به مردم به رغم مشکلات وحوادث اخیر در کشور اظهار داشت: در تابستان گذشته با تلاش‌های صورت گرفته قطعی آب و برق نداشتیم و این نشان از مدیریت مسائل است.

آیت الله لائینی با بیان اینکه مدیران و مسئولان نظارت آنها بر بازار جدی و ویژه باشد، گفت: سلامت و امنیت مسئله بسیار مهمی است و خوشبختانه بیمه سلامت خدمات شایسته ای را انجام داده است.

وی مهمترین پدافند غیرعامل را حضور و هوشیاری مردم ذکر کرد و گفت: اگر مردم هوشیار و حاضر در صحنه باشند، بهترین عامل تأمین امنیت خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه دشمنان از صنایع موشکی، پهبادهای ما می‌ترسند، یاد و خاطره سردار حسن طهرانی مقدم را گرامیداشت و با اظهار تأسف از بروز حادثه تروریستی در استان فارس اظهار داشت: همه مردم ایران عزادار این مصیبت هستند.

وی با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری درباره حادثه تروریستی شیراز گفت: جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) دل‌ها را اندوهگین کرد و طرفداران حقوق بشر که برای درگذشت یک زن دلسوزی‌های دروغین دارند در حادثه تروریستی شاهچراغ و برابر شهادت کودکان، مردان و زنان سکوت کردند.

امام جمعه ساری گفت: انتظار ما از دستگاه قضائی این است که عوامل اصلی اغتشاشات را مجازات کنند و همه مردم خواهان این مسئله هستند و مردم بدانند عوامل آشوب فریب خوردگان دستگاه‌های جاسوسی هستند.

آیت الله لائینی با تاکید بر داشتن وحدت و انسجام و ید واحده بودن، گفت: همه ملت باید ید واحده، متحد و منسجم باشند زیرا بزرگترین هدف دشمن ایجاد تفرقه و جنگ داخلی نظیر لبنان چنددهه قبل و سوریه چند سال قبل است و باید وحدت را حول محور ولایت حفظ و دشمنان را مأیوس کنیم.

وی با اظهار اینکه همه ما مسئول حفظ امنیت هستیم از مردم خواست تا به اغتشاشگران میدان ندهند و گفت: اکنون جنگ احزاب درپیش است و هدف همه شکستن پرچم جمهوری اسلامی و نظام مقدس است و همه وظیفه داریم به نیروهای حاضر در میدان کمک کنیم.