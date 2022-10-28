علمای اهل سنت خراسان جنوبی حادثه تروریستی شیراز را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علمای اهل سنت خراسان جنوبی در پی حادثه تروریستی حرم شاهچراغ این فاجعه تلخ را محکوم کردند.

مولوی غلام حیدر فاروقی امام جمعه اهل سنت بیرجند در این زمینه اظهار کرد: اهل سنت بر اساس فقه خود هر اقدامی که منجر به کشتن افراد بی گناهی شود را محکوم می‌دانند.

کشتن بیگناهان محکوم است

وی با اشاره به اینکه همانطور که بارها و بارها گفته‌ایم، کیفر کشتن انسان‌های بیگناه از نظر فقهی، قرآنی و دینی جهنم است، ادامه داد: از این جهت اینگونه اتفاقات از نظر ما محکوم است.

مولوی سید احمد عبدالهی امام جمعه اهل سنت درمیان نیز در این زمینه بیان کرد: هیچ عقل سلیمی چنین اتفاقات تلخی را تأیید نمی‌کند و ما نیز آن محکوم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برای مجروحان حادثه شیراز آرزوی شفا داریم، ادامه داد: بی شک چنین اتفاقاتی برای اختلاف‌اندازی و تفرقه بین اقوام و مذاهب اسلامی صورت می‌گیرد و دشمن این اهداف پلید را دنبال می‌کند.

دشمن شکاف در جامعه را می‌خواهد

مولوی سید احمد عبدالهی با تأکید بر اینکه دشمن از این اقدامات تضعیف نظام و شکاف در جامعه را دنبال می‌کند، گفت: اهل سنت و شیعیان باید وحدت بیشتر را مد نظر قرار دهند.

امام اهل سنت درمیان اظهار کرد: فراموش نکنیم دشمن به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به نظام اسلامی است.

مولوی عبدالهی با تأکید بر اینکه معاندان و دشمنان این اقدامات و اختلافات را راهی برای بهره بردن در مسیر اهداف پلید خود می‌داند، بیان کرد: ما مسلمانان نباید فریب کسانی که در راستای برهم زدن اتحاد و ایجاد شکاف بین مسلمانان قدم برمی‌دارند را بخوریم.

وی یادآور شد: لازم است توطئه‌های دشمنان را با رعایت وحدت و برادری و انسجام از بین ببریم.

اغتشاش در هیچ کجا پسندیده نیست

مولوی عبدالعزیز خالقی از علمای اهل سنت خراسان جنوبی نیز با تأکید بر اینکه اتفاق و حادثه تلخ شیرازی از هر نظر و از دید عموم مردم چه عام و چه خاص محکوم است، اظهار کرد: در هیچ کجا اغتشاش پسندیده نیست چراکه امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.

مولوی سید مصطفی حسینی، امام جمعه اهل سنت شهرستان زیرکوه نیز در محکومیت حادثه محکومیت شیراز بیان کرد: این اقدام شرعا و قانونا محکوم است.

وی با اشاره به اینکه آشوب طلبان بدانند که از این طریق راه به جایی نخواهند برد، اظهارکرد: مردم ما این اقدامات را بر نمی‌تابند و برای ما به هیچ قابل قبول نخواهد بود.

امام جمعه اهل سنت زیرکوه ادامه داد: بی شک مردم ما با پایداری، هوشیاری و استقامت هر چه بیشتر در مسیر رشد و تعالی ایران قدم بر خواهند داشت و این وقایع را محکوم می‌کنند.