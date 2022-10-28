واژگونی اتوبوس در قزوین ۱۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسماعیلی اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در لاین شمالی آزادراه قزوین - کرج که صبح امروز اتفاق افتاد، ۱۷ مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: در پی اعلام واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه قزوین - کرج، حوالی پادگان شهید جوادنیا، بلافاصله عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین ادامه داد: با رسیدن عوامل امدادی، کار مداوا به ۱۷ مسافر مصدوم این حادثه به انجام رسید که یکی از مسافران در محل درمان و ۱۶ مصدوم دیگر حادثه به مراکز امدادی اعزام شدند.

وی یادآور شد: ۹ مصدوم این حادثه به مرکز درمانی شهید رجایی و ۷ مصدوم دیگر به بیمارستان راضی قزوین توسط ۹ دستگاه آمبولانس اعزام شدند.