غرب تحمل جهانی شدن جمهوری اسلامی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر وردنجان شهرستان بن چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کشورهای غربی به‌دنبال ضربه زدن به تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: امروز کشورهای غربی سیطره چندین ساله خود را از دست داده‌اند و در همین راستا با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مخالفت می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: کشورهای غربی آرزو داشتند خاورمیانه بزرگ را با مرکزیت رژیم غاصب صهیونیستی ایجاد کنند اما به این توطئه شوم خود دست نیافتند.

وی یادآور شد: امروز کشورهای غربی به‌دنبال تجزیه جمهوری اسلامی ایران هستند اما هیچگاه به این هدف و توطئه شوم خود دست نمی‌یابند.

محمدی تأکید کرد: قدردانی از تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی به‌علت با پشتکار و ایثارگری برای برقراری نظم و امنیت ضروری است.