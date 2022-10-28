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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۷

امام جمعه وردنجان:

غرب تحمل جهانی شدن جمهوری اسلامی ایران را ندارد

غرب تحمل جهانی شدن جمهوری اسلامی ایران را ندارد

شهرکرد_ امام جمعه وردنجان از توابع شهرستان بن گفت: غرب و حامیان آن به‌علت مخالفت با پیشرفت ایران تحمل جهانی شدن جمهوری اسلامی را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر وردنجان شهرستان بن چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کشورهای غربی به‌دنبال ضربه زدن به تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: امروز کشورهای غربی سیطره چندین ساله خود را از دست داده‌اند و در همین راستا با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مخالفت می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: کشورهای غربی آرزو داشتند خاورمیانه بزرگ را با مرکزیت رژیم غاصب صهیونیستی ایجاد کنند اما به این توطئه شوم خود دست نیافتند.

وی یادآور شد: امروز کشورهای غربی به‌دنبال تجزیه جمهوری اسلامی ایران هستند اما هیچگاه به این هدف و توطئه شوم خود دست نمی‌یابند.

محمدی تأکید کرد: قدردانی از تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی به‌علت با پشتکار و ایثارگری برای برقراری نظم و امنیت ضروری است.

کد مطلب 5618842

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