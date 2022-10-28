به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان در پی شهادت مظلومانه زائران حرم حضرت احمدابن موسی (ع) آمده است:

بسمه تعالی

دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی در اقدامی وحشیانه با ترور زائران بی گناه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) لکه ننگی دیگر بر پرونده سیاه خود افزودند.

دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی که بیش از ۴۰ روز است با بهانه‌های مختلف علیه امنیت، اعتقادات و وحدت ملی سرزمین از هیچ‌گونه خدعه و توطئه دریغ نکرده‌اند، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها را صحنه فحاشی، اغتشاش و توهین به مقدسات وارزشهای انسانی.نموده و خون پاک تعدادی از مدافع امنیت از جمله پاسدار شهید علی نظری در شهر ملایر را بر زمین ریخته‌اند.

اکنون شهادت زائران مظلوم حرم حضرت احمد بن موسی حجت را تمام کرد و نشان داد دشمنان این سرزمین در اوج قساوت و ددمنشی از هر فرصتی برای ادامه شرارت و ناامنی جامعه استفاده می‌کنند.

امروز مطالبه ملت مسلمان ایران بازگشت امنیت و برخورد قاطعانه قوه قضائیه با همه آشوب طلبان اشرار و قانون شکنان است که دست در دست گرگ‌های داعشی امنیت جامعه را سلب کرده‌اند.

این‌جانبان وقوع این جنایت هولناک را به محضر امام زمان عج، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بازماندگان شهدای عزیز و آحاد ملت شریف تسلیت عرض نموده و برای مجروحان این حادثه از خداوند متعال آرزوی صحت و شفای عاجل داریم.

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

حبیب‌الله شعبانی موثقی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدا

علیرضا قاسمی فرزاد

استاندار همدان