به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد جمعه در مراسم وداع با پیکر شهید علی نظری مدافع امنیت شهرستان ملایر، گفت: این نخستین باری نیست که مکتب شیعه خون پاک بهترین‌ها را در راه اعتلای ارزش‌های اسلام و قرآن هدیه کرده است.

وی ادامه داد: باید به پدر و مادر این شهید والا مقام تبریک گفت که قربانی آن‌ها در راه حق پذیرفته شد که حاصل تلاش و زحمت‌های آن‌ها است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه استکبار جهانی، کینه خود را با روش‌های مختلف نشان می‌دهد، که یکی از آن‌ها اغتشاشاتی است در ماه‌های اخیر رخ داده است، اضافه کرد: دشمن از رشد، پیشرفت و تعالی و همچنین از وحدت و انسجام کشور ما می‌ترسد، و تلاش می‌کند تا رسیدن به تمدن اسلامی را سد کند.

قاسمی فرزاد اظهار کرد: روز گذشته شاهد بودیم که درمرقد مطهر حضرت شاهِ چراغ، ۱۵ تن از هم‌وطنان ما به دست شرورترین انسان‌های تاریخ، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

استاندار همدان گفت: وزیر محترم کشور لحظاتی بعد از شهادت شهید علی نظری پیگیر جزئیات خبر شدند و دستور دادند که به سرعت عاملین این جنایت دستگیر شوند.

این مسئول با تصریح بر اینکه با تلاش اعضای شورای تأمین شهرستان، عاملین جنایت شهرستان ملایر که شهادت علی نظری را به همراه داشت، دستگیر شدند، گفت: از دستگاه قضائی نیز تقاضا داریم که به سرعت هرچه تمام، ضاربان شهید علی نظری را به دار مجازات بیاویزد.