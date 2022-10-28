خروش مردم قزوین در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر قزوین ظهر جمعه و پس از اقامه نماز با شکوه جمعه با برگزاری راهپیمایی با شکوهی انزجار خود را از ناامنی و جنایت تروریست‌ها در کشور اعلام کردند.

در این راهپیمایی که از مسجدالنبی (ص) به سمت میدان آزادی برگزار شد مردم قزوین با شعارهایی همچون ملت ما بیدار است از فتنه گر بیزار است، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، نیروی انتظامی تشکر تشکر از جنایت تروریست‌ها در کشورمان اعلام انزجار کردند.

مردم قزوین همچنین در این راهپیمایی با حمایت از نیروهای انتظامی و امنیتی خواستار برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت کشور و فراهم کنندگان زمینه فعالیت تروریست‌ها در کشور شدند.