  1. استانها
  2. قزوین
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۸

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

خروش مردم قزوین در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

خروش مردم قزوین در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

قزوین – همزمان با سراسر کشور مردم قزوین نیز با برگزاری راهپیمایی با شکوه جنایت تروریست‌ها در حرم مطهر شاهچراغ را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر قزوین ظهر جمعه و پس از اقامه نماز با شکوه جمعه با برگزاری راهپیمایی با شکوهی انزجار خود را از ناامنی و جنایت تروریست‌ها در کشور اعلام کردند.

در این راهپیمایی که از مسجدالنبی (ص) به سمت میدان آزادی برگزار شد مردم قزوین با شعارهایی همچون ملت ما بیدار است از فتنه گر بیزار است، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، نیروی انتظامی تشکر تشکر از جنایت تروریست‌ها در کشورمان اعلام انزجار کردند.

راهپیمایی مردم قزوین در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

مردم قزوین همچنین در این راهپیمایی با حمایت از نیروهای انتظامی و امنیتی خواستار برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت کشور و فراهم کنندگان زمینه فعالیت تروریست‌ها در کشور شدند.

کد مطلب 5618857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه