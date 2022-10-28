به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته مهدی‌شهر به میزبانی مصلای این شهرستان ضمن تسلیت به مناسبت حادثه تروریستی شیراز، تاکید کرد: این حادثه بسیار تلخ بود چرا که زائران بیگناهی که نماز می‌خوانند در کنار خانواده شأن قتل عام شدند و حتی قساوت دشمنان به کودکان هم رحم نکرد تا بار دیگر نشان دهد دشمنان ما به اوج ذلت و خواری رسیده‌اند و عملیات کور انجام می‌دهند زیرا مستقیم نمی‌توانند با نیروهای انتظامی و نظامی ما درگیر شوند.

وی با بیان اینکه دشمنان اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی ما را به خوبی می‌داند، لذا دشمنان آنقدر ناتوان شده‌اند که به مردم بیگناه و غیرمسلح حمله می‌کنند، افزود: در پی این حادثه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام مهمی را صادر کرده و آنانی که در یک ماه اخیر امنیت کشور را خدشه دار کردند را به سه گروه تقسیم می‌کنند گروه اول انسان‌های خائن هستند که لیدرهای این اغتشاشات هستند، با فکر و برنامه ورود کرده و از منافقان و سلطنت طلبان، نهضت آزادی و … در آنها دیده می‌شود.

امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه گروه دوم انسان‌های جاهلی هستند که نمی‌دانند چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که اکثراً نیز جوان هستند، ابراز کرد: گروه سوم اما در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی افراد غافل هستند لذا نسبت به جاهلان و غافلان باید گفت یک لحظه به حادثه شیراز فکر کنند و از خودشان بپرسند که اگر نیروهای نظامی و انتظامی مدت‌ها درگیر مسائل امنیتی نمی‌شدند، آیا این حادثه در خلاء امنیتی رخ می‌داد؟

بارانی با بیان اینکه در شاه‌چراغ هم خانم ایرانی کشته شد مگر این خانم با خانم دیگر تفاوت دارد؟ بیان کرد: شهادت در شاه‌چراغ، چراغ راهی برای فریب خوردگان این صحنه‌های اغتشاشات کشور است حداقل بیدار شوند تا از راهی که انتخاب کرده‌اند بازگردند چرا که بیراهه است و هم خسران دنیا و هم آخرت را به دنبال خواهد آورد.

وی با بیان اینکه اگر کسانی فکر می‌کنند که با آتش زدن چند عکس و سطل زباله و … می‌توانند نظام را سرنگون کنند، کور خوانده‌اند، بیان کرد: این نظام محکم به برکت خون شهدا ایستاده و روز به روز مقتدرتر می‌شود لذا ما همه این افراد را نصیحت می‌کنیم تا بیشتر فکر کنند. کسانی که در خیابان نیروهای امنیتی را سرگرم می‌کنند تا داعش بتواند عملیات کند، در واقع با آنان همدستی کرده است.

امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه حادثه‌های اخیر چند پیام مهم نیز دارد، تاکید کرد: از قوه قضائیه می‌خواهیم نسبت به خائنان با اشد مجازات برخورد کنند چرا که امنیت مردم را خدشه دار کرده‌اند همچنین از سپاه پاسداران نیز می‌خواهیم تا به برکت خون شهدا به خصوص شهید سلیمانی، انتقام سختی از داعشان در قبال این حادثه بگیرد.