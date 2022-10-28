  1. استانها
  2. کردستان
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

فرماندار سنندج:

ایجاد اختلاف بین اقوام و مذاهب در ایران سناریوی تکراری دشمنان است

ایجاد اختلاف بین اقوام و مذاهب در ایران سناریوی تکراری دشمنان است

سنندج- فرماندار سنندج گفت: ایجاد اختلاف در ابعاد مختلف قومی و مذهبی از برنامه‌های دشمنان برای ضربه زدن به توسعه و پیشرفت ایران بوده و این امر در سناریوهای متعدد تکرار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با تسلیت شهادت ۱۵ تن از هموطنان در حادثه تروریستی شاهچراغ اظهار کرد: این شهدا مظلومانه در حین اطاعت خداوند در خانه امن الهی به شهادت رسیدند و خونشان بر زمین ریخته شد.

وی افزود: این اقدامات دسیسه و توطئه دشمنان برای ضربه‌زدن به وحدت و امنیت ایران اسلامی است و باید مردم در مقابل چنین توطئه‌هایی هوشیار باشند.

عسکری اظهار داشت: دشمنان همواره با طراحی و اجرای توطئه‌های مختلف در تلاش بوده اند تا مانع پیشرفت ایران شوند اما به برکت بصیرت و حضور همیشگی مردم همواره ناکام مانده‌اند.

وی افزود: ایجاد اختلاف در ابعاد مختلف قومی و مذهبی از برنامه‌های دشمنان برای ضربه زدن به توسعه و پیشرفت ایران بوده است.

فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: مردم کردستان ناامنی‌های اوایل انقلاب را به یاد دارند و هرگز خون‌های پاکی که به دست اشرار خودفروخته و ضدانقلاب در این استان ریخته شد را فراموش نکرده و نخواهند کرد.

عسکری افزود: دشمن امنیت و پیشرفت ایران را برنمی‌تابد و برای ضربه زدن به این امنیت تمام قد ورود کرده و از اجرای هیچ توطئه‌ای دریغ نکرده است.

وی تصریح کرد: کار دشمن دشمنی است و براساس همین دشمنی ظالمانه‌ترین تحریم‌ها را حتی در بحث دارویی علیه ملت ایران اعمال کردند و چون به نتیجه نرسیدند اکنون سناریوی ایجاد ناامنی را در دستور کار خود قرار دادند.

فرماندار سنندج اظهار کرد: امروز دشمنان امنیت ملی را نشانه گرفته‌اند و برای رسیدن به هدفشان از احساسات جوانان سوءاستفاده می‌کنند لذا باید خانواده‌ها هوشیار باشند و جوانانشان را به مسیر درست رهنمون کنند.

کد مطلب 5618870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها