دشمن با ایجاد شکاف در جامعه به دنبال ناامنی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند اظهار داشت: حرم مطهر حضرت شاهچراغ در شیراز پناهگاه معنوی شیعیان و محل عبادت خداوند و راز و نیاز با حضرت حق باری تعالی است و متأسفانه چهارشنبه شب و در شرایط ملتهبی که دشمنان در هفته‌های اخیر در برخی نقاط کشور ایجاد کردند عناصر وهابیت تکفیری داعش هنگام نماز مغرب زائران و نمازگزاران آن حرم ملک پاسبان را به گلوله بستند و تعدادی را شهید و جمعی را زخمی کردند.

فتاح دماوندی گفت: وقتی در کشور خلأ امنیتی ایجاد می‌شود و مسئولان و نیروهای مربوطه مشغول کنترل آشوب هستند یک نفر تروریست مسلح می‌تواند چنین داغی بر دل ملت ایران بگذارد.

امام جمعه دماوند بیان داشت: باید دست دشمن قسم خورده ملت ایران را در این حوادث ببینیم، دشمن با ایجاد شکاف فرهنگی و اجتماعی در جامعه و طرح مسئله با حجاب و بی حجاب، ایجاد شکاف بین شیعه و سنی، ایجاد شکاف بین قومیت‌ها و ایجاد شکاف بین نسلی سعی می‌کنند مملکت را به بحران نزدیک کنند، سو استفاده از فضای مجازی و انتشار عکس‌ها، نوشته‌ها، کلیپ‌ها و مصاحبه با سلبریتی های داخلی و خارجی که دائماً در حال مسموم کردن فکر نوجوانان و جوانان هستند، زمینه ناآرامی و ایجاد خلأ امنیتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: دشمن پلید ما در پی ایجاد جنگ مردم با مردم است، دشمنان دنبال ناامید کردن مردم از نظام است یک روز نیروی انتظامی را زیر سوال می‌برند روز دیگر پزشکی قانونی را، یک روز حجاب را بهانه می‌کنند و روز دیگر آزادی را، هدف نهایی دشمن این است که مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی را لکه دار کنند، اتاق فرمان عملیات روانی و امنیتی علیه ملت ایران تل آویو و واشنگتن و ریاض است، اگر بخواهیم ریشه آشوب و فتنه را بخشکانیم، باید درباره این سه مرکز فساد اقدام لازم را انجام دهیم.

خطیب نماز جمعه دماوند عنوان داشت: وقتی در جریان آشوب به اسم اعتراض به مقدسات اهانت می‌شود، مسجد و حسینیه و پرچم امام حسین و قرآن را آتش می‌زنند و چادر از سر زن محجبه می کشند، زمینه برای جولان تروریست‌ها فراهم می‌شود، آشوبگران اخیر که با شعار زن، زندگی و آزادی وارد میدان شدند علاوه بر تخریب اموال عمومی، آتش زدن و کشتن و مجروح کردن حافظان امنیت و برخی بی گناهان با رفتار داعشی جنایاتی کردند که داعش برای حفظ ظاهر آن کارها را نمی‌کند، داعش قرآن آتش نمی‌زند ولی آنها این کار را کردند، داعش چادر از سرزن نمی‌کشد که آنها این کار را کردند.

وی گفت: جوانان و نوجوانان عزیز، مردان و زنان با غیرت ایران، ملت متمدن و مسلمان آگاه باشید و بدانید دشمنان غربی، عبری، عربی شما به چیزی کمتر از سوریه سازی ایران و ایجاد جنگ داخلی و تجزیه و نابودی کشور و قتل عام مردم و تخریب همه زیر بناها و ساختمان‌ها راضی نخواهند شد اما این آرزو را به گور خواهند برد.



فتاح دماوندی با بیان اینکه هشتم آبان روز شهید فهمیده و روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی است عنوان داشت: شهید فهمیده الگوی نوجوانان آزاده و میهن دوست است، که در راه اسلام و حفظ مردم جان خود را فدا کرد، اما جاودانه شد و در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز بسیجی در جنگ شرکت کردند، که بیش از ۳۶ هزار شهید و ۲۸۰۰ مفقودالاثر و جانباز و ۲۴۰۰ نفر آزاده تقدیم نظام اسلامی و مردم کردند، نسل نوجوان ما آینده ساز ایران اسلامی هستند، آنها برای قوی‌تر کردن ایران تلاش می‌کنند، نوجوانان باید از نظر علمی و معنوی خود را بسازند تا کشور با مدیریت آنان در آینده آباد تر شود.

