به گزارش خبرنگار مهر، در راهپیمایی مردم اردبیل که بعد از آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته شهر اردبیل در خیابان امام خمینی این شهر برگزار شد، بار دیگر مردم ولایتمدار و مؤمن دارالارشاد اردبیل با خروش همیشگی فتنه‌های دشمنان داخلی و خارجی را محکوم و حمایت همه‌جانبه را از مدافعان حریم امنیت کشور اعلام کردند.

در این راهپیمایی که از مصلای امام خمینی(ره) اردبیل تا چهارراه امام خمینی(ره) اردبیل برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای «الله اکبر خامنه‌ای رهبر، مرگ بر آل سعود کافر، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ای رهبر آزاده آماده‌ایم، آماده، خونی که در رگ ماست‌ هدیه به رهبر ماست، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده و مرگ بر فتنه‌گر» حرکت‌های مذبوحانه دشمنان را در تحریک گروه‌های مختلف ضد انقلاب محکوم کرده و خواستار برچیده شدن بساط فتنه در کشور به همت و تلاش مردم آگاه، بصیر و نیروهای مسلح شدند.

در این راهپیمایی مردم اردبیل با همدردی با خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ در شیراز، این حرکت شنیع را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی با عاملان و زمینه‌سازان این حرکت ننگین شده و ضرورت هوشیاری و آگاهی بیشتر امت اسلامی به ویژه جوانان را در برابر فتنه‌های ایادی استکبار خواستار شدند.

در این راهپیمایی شرکت‌کنندگان در حالی که تمثال‌های امام راحل و مقام معظم رهبری را در دست داشتند، سعی کردند تا بار دیگر وحدت و همگرایی خود را نشان داده و از عوامل فتنه بیزاری جسته و ضرورت آگاهی و هوشیاری بیشتر را در شرایط موجود خواستار شدند.

در پایان این راهپیمایی شرکت‌کنندگان با شنیدن بیانیه پایانی، با ندای الله اکبر خامنه‌ای رهبر ضرورت پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه خود را از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی اعلام کرده و ضرورت همگرایی بیشتر را در خنثی کردن توطئه‌ها و نیرنگ‌های دشمن خواستار شدند.

نظیر این راهپیمایی در سایر شهرهای استان اردبیل نیز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی و حمایت از نیروهای انتظامی در برقراری نظم و امنیت خطاب به ایادی کفر اعلام کردند که گروه‌های معاند و تروریستی نظیر داعش و منافقان نمی‌توانند بر اراده مصمم این ملت در ادامه مسیر انقلاب اسلامی ذره‌ای خدشه وارد کنند.