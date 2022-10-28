به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع نمایندگان هرمزگان طی بیانیه ای با تسلیت درگذشت هموطنان در حادثه تروریستی شاهچراغ در شیراز اعلام کردند که این جنایت ترویستی و حرکت مذبوحانه بی شک با همراهی اسرائیل و صهیونیست‌های تبهکار، انگلیس و آمریکای خبیث و حاکمان مرتجع منطقه صورت گرفته است.

در این بیانیه از مجموعه‌های سیاسی امنیتی خواسته شده تا درس محکمی به تروریست‌های تکفیری بدهند تا شاهد این اتفاق نباشیم.

همچنین در بخشی دیگر از این پیام آورده شده این حادثه و جنایت تروریستی خللی در یکپارچگی و همدلی ملت بزرگ ایران در تحقق منافع و آرمان‌های انقلاب اسلامی وارد نمی‌کند.

در پایان این بیانیه آورده شده مردم هرمزگان از شیعه و اهل سنت با پیروی و اطاعت از، ولی فقیه از این حوادث عبور خواهد کرد و منافع و ارمان هایش را محقق می‌کند.