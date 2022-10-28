جنایت داعش در شاهچراغ نشانه ضعف و استیصال دشمن در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر چمران اظهار کرد: جنایت وحشیانه و ناجوانمردانه داعشی‌ها در حرم مطهر شاهچراغ(ع) را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فدا له، مقام معظم رهبری و همه ملت ایران اسلامی تسلیت عرض کرده و این اقدام شقاوت‌آمیز را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: این جنایت نشانه ضعف و استیصال دشمن در مقابل قدرت و اتحاد ملت ایران اسلامی است که قطعاً جنایت‌کاران به سزای عمل خود خواهند رسید. این اقدام تروریستی اتحاد و انسجام جامعه اسلامی را هدف قرار داده که ملت ایران بیدار است و اجازه اختلاف‌افکنی را نخواهد داد.

خطیب جمعه شهر چمران با بیان اینکه دنیای استکبار بداند ملت ایران اسلامی با اتحاد و همدلی مشت محکمی به دهان آنها خواهد زد، تصریح کرد: نتیجه اغتشاشات اخیر ناامنی در جامعه است و ناامنی به سود مردم نیست. امیدوارم عده‌ای که در این چند روز گذشته باعث بی‌ثباتی در جامعه شده‌اند از خواب غفلت بیدار شوند و صف خود را از دشمنان میهن اسلامی جدا کنند.

حجت الاسلام عبادی با گرامیداشت هشتم آبان ماه سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، یادآور شد: الحمدلله نوجوانان ما هوشیار هستند و فریب رسانه‌های غربی را نخواهند خورد. البته متولیان فرهنگی باید برای این نسل برنامه‌ریزی کنند و نیازهای آنان را بدانند و سخن آنها را بشنوند.

وی گفت: آنچه دشمن را ناراحت و عصبانی کرده قدرت جمهوری اسلامی ایران است و آنها از ایران قوی ناراحتند و به حول و قوه الهی پیروزی متعلق به جمهوری اسلامی است.